5G може запрацювати в Україні вже 2024 року, але є нюанс: Федоров розкрив деталі

Рішення впровадити в Україні технологію, що в рази прискорює мобільний інтернет, було ухвалено ще навесні 2019 року. Спочатку завадила пандемія, а потім — вторгнення ЗС РФ.

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В Україні вже 2024 року може з'явитися стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G). Однак це буде лише тестова версія, розповів віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes, яке було опубліковано в понеділок, 18 вересня.

За його словами, українська влада зараз веде переговори з однією компанією, яка займається мережами 5G. Віцепрем'єр розраховує, що пілотний запуск проєкту буде вже наступного 2024 року.

Він також додав, що його команда зараз працює і над покращенням 4G. Адже під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів і мирні жителі відчули перебої з мобільним інтернетом та мобільним зв'язком загалом.

Технології 5G в Україні: з чого все починалося

17 травня 2019 року чинний тоді президент України Петро Порошенко підписав указ про впровадження мобільного зв'язку 5G в Україні. У документі також був графік, згідно з яким запустити мобільний зв'язок п'ятого покоління у країні мали у 2020 році.

"П'яте покоління. Ще в Європі немає, а ми рухаємося вперед", — зазначив тоді лідер України.

Уже на початку серпня 2020 року в Києві відбувся перший мітинг проти 5G зв'язку. Десятки людей вийшли на мітинг на Хрещатик під стіни Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку. Зокрема активісти були обурені тим, що питання збільшення електромагнітного опромінення розглядаються Комісією без широкого обговорення з суспільством. Зазначимо, що 2020 року, попри наявну програму впровадження, зв'язок п'ятого покоління в Україні так і не з'явився.

У лютому 2021 року очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Фокусу запевнив, що його відомство вже запустило науково-дослідну роботу щодо 5G і розпочало підготовчу діяльність із розподілу 700-го діапазону.

"Але ми не вважаємо, що 5G потрібно терміново будувати. Ми поки "лагодимо" 4G, бігаємо з відрами й ганчірками, миємо вишки, а 5G розвиваємо потихеньку. Загалом, мислимо глобально, діємо локально", — сказав тоді чиновник.

У листопаді цього ж року Михайло Федоров зробив другу заяву про зв'язок п'ятого покоління і сказав, що перші 5G-вишки в Україні з'являться вже наприкінці 2021 року.

"Уже наступного року ми плануємо розгортати експериментальні зони, щоб можна було протестувати 5G із різними операторами. Це будуть фізичні території", — сказав тоді глава профільного міністерства.

Зазначимо, що зв'язок п'ятого покоління не було впроваджено і 2021 року. 4 серпня Кабінет міністрів переніс впровадження мережі 5G в Україні з жовтня 2021 року на лютий 2022 року. Мінцифри попросило на чотири місяці перенести видачу ліцензій операторам, бо не вистачило бюджету на підготовку мережі п'ятого покоління. Однак цього місяця впровадженню зв'язку п'ятого покоління завадило повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну.

Які можливості відкриває 5G

Найвідчутніша перевага, яку 5G надасть пересічним користувачам, — це швидкість передачі даних. Очікується, що вона може досягти 10 Гбіт/с, тож завантаження фільму в HD-якості буде справою навіть не хвилин, а секунд. За оцінками аналітичної компанії Opensignal, у Саудівській Аравії, Південній Кореї, Швейцарії, Кувейті, Австралії, Іспанії та Великій Британії швидкість завантаження в мережах 5G вже стала вищою, ніж у Wi-Fi. Крім того, 5G обіцяє практично до нуля звести затримку сигналу. Усе це відкриє широкі можливості для розвитку автономного транспорту, автоматизації та роботизації виробництва.

Повертаючись до реалій України, згідно з пояснювальною запискою Кабміну від 2021 року, основними особливостями мереж 5G є вдосконалений мобільний широкосмуговий доступ до інтернету, наднадійні комунікації з низькою затримкою та масивні міжмашинні комунікації, на основі яких будують усе різноманіття послуг і можливостей мереж 5G.

До таких послуг і можливостей належать: значна висока швидкість передавання даних, об'ємне відео та відео надвисокої чіткості, промислова автоматизація, зв'язок під час надзвичайних ситуацій тощо.

Раніше ми писали про те, що військові НАТО готуються застосовувати 5G у бою. Це будуть вже другі за рахунком випробування можливостей 5G. Минулого року військові НАТО вже за підтримки Міноборони Латвії тестували на полігоні програмне забезпечення доповненої та віртуальної реальності, інтегроване з 5G для пілотування автономною технікою на відстані.

А наприкінці січня 2023 року стало відомо, що дрони компанії BT роздаватимуть 5G-інтернет. Безпілотник зі спеціальною антеною зможе забезпечити якісне покриття мобільним інтернетом і зв'язком площу понад 15 км. Поки що інженери активно тестують саму антену, яка може розділяти і керувати променями в 500 напрямках.