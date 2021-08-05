Грошей не вистачило: стало відомо, чому в Україні не запускають 5G

Мінцифри попросило на чотири місяці перенести видачу ліцензій операторам, тому що не вистачило бюджету на підготовку мережі п'ятого покоління.

4 серпня Кабінет міністрів переніс впровадження мережі 5G в Україні з жовтня 2021 на лютий 2022 року.

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Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови, яка опублікована на офіційному сайті уряду.

Згідно з планом заходів щодо впровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління, у червні 2021 року мали провести науково-дослідні роботи та визначити вартість радіочастотного ресурсу в діапазонах 700 МГц і 3400-3800 МГц. У жовтні ж планували провести тендер і видати ліцензії операторам. План провалився, тому Мінцифри попросило перенести терміни майже на півроку.

Згідно з запискою, запуск 5G-мережі в Україні відкладається через брак фінансування. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку й інформатизації, у серпні 2020 року направила в Мінфін запит про виділення 4,6 млн грн на проведення робіт, проте в бюджеті на 2021 рік цієї суми не заклали.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації і Мінціфри зобов'язали також провести дослідження можливості спільного використання спецзасобів і мобільного зв'язку 5G, яке запланували на грудень 2021 року. До того ж терміну чиновники повинні підготувати проект про зміну плати за видачу ліцензій на використання частот у діапазоні 694-790 МГц (зараз через них ведеться телемовлення).

"З 1 січня 2022 року набирає чинності Закон України "Про електронні комунікації". Оскільки терміни завдань, визначених пунктами 7 і 8 Плану заходів, перенесені на 2022 рік, є необхідність привести у відповідність до цього закону термінологію, використану в цих пунктах", — підкреслюється в документі.

Минулого року мобільні оператори розповіли cайту AIN, що запустити 5G в Україні зможуть не раніше 2022 року. Директор зі стратегії українського підрозділу Vodafone Дмитро Пономаренко стверджує, що ще кілька років у пріоритеті залишиться технологія 4G, яка успішно справляється з більшістю завдань. Мережа п'ятого покоління стане в нагоді лише для безпілотних автомобілів, роботів і уніфікації інфраструктури.

Подібну стратегію розділяє і компанія lifecell. Представники оператора пояснили, що 4G вже забезпечує швидкий доступ до Інтернету та потокового відео, а 5G — це технологія міжмашинної комунікації, яка дозволить підключати більше гаджетів до однієї базової станції. Занадто завзяте впровадження мережі п'ятого покоління може уповільнити розвиток мережі четвертого покоління, яка до сих пір недоступна в деяких районах країни.

Директор з маркетингу "Київстар" Павло Даніман стверджує, що компанія впровадить 5G тільки в 2023 році, якщо не пізніше. На його думку, можливості LTE-мережі можна покращувати ще 3-5 років.

Раніше дослідження показало, що мережі 5G на 90% перевершують 4G з енергоефективності. Як з'ясувала компанія Nokia, п'яте покоління мобільного зв'язку екологічніше, адже споживає менше енергії при швидкості 1 Мбіт/с.

Писали також, що близько 40% користувачів смартфонів відключають 5G. На думку аналітиків, багатьом абонентам поки вистачає швидкості 4G LTE.