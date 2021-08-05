Денег не хватило: стало известно, почему в Украине не запускают 5G

Минцифры попросило на четыре месяца перенести выдачу лицензий операторам, потому что не хватило бюджета на подготовку сети пятого поколения.

4 августа Кабинет министров перенес внедрение сети 5G в Украине с октября 2021 на февраль 2022 года.

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Об этом идет речь в пояснительной записке к проекту постановления, которое опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно плану мероприятий о внедрении системы мобильной связи пятого поколения, в июне 2021 года должны были провести научно-исследовательские работы и определить стоимость радиочастотного ресурса в диапазонах 700 Мгц и 3400-3800 МГц. В октябре же планировали провести тендер и выдать лицензии операторам. План провалился, поэтому Минцифры попросило перенести сроки почти на полгода.

Согласно записке, запуск 5G-cети в Украине откладывается из-за нехватки финансирования. Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в августе 2020 года направила в Минфин запрос о выделении 4,6 млн грн на проведение работ, однако в бюджете на 2021 год этой суммы не заложили.

Госпецсвязи и Минцифры обязали также провести исследование возможности совместного использования спецсредств и мобильной связи 5G, которое запланировали на декабрь 2021 года. К тому же сроку чиновники должны подготовить проект об изменении платы за выдачу лицензий на использование частот в диапазоне 694-790 МГц (сейчас через них ведется телевещание).

"С 1 января 2022 года вступает в силу Закон Украины "Об электронных коммуникациях". Поскольку сроки задач, определенных пунктами 7 и 8 Плана мероприятий, перенесены на 2022 год, есть необходимость привести в соответствии с этим законом терминологию, использованную в этих пунктах", — подчеркивается в документе.

В прошлом году мобильные операторы рассказали cайту AIN, что запустить 5G в Украине смогут не раньше 2022 года. Директор по стратегии украинского подразделения Vodafone Дмитрий Пономаренко утверждает, что еще несколько лет в приоритете останется технология 4G, которая успешно справляется с большинством задач. Сеть пятого поколения пригодится лишь для беспилотных автомобилей, роботов и унификации инфраструктуры.

Подобную стратегию разделяет и компания lifecell. Представители оператора объяснили, что 4G уже обеспечивает быстрый доступ к Интернету и потоковому видео, а 5G — это технология межмашинных коммуникаций, которая позволит подключать больше гаджетов к одной базовой станции. Слишком рьяное внедрение сети пятого поколения может замедлить развитие сети четвертого поколения, которая до сих пор недоступна в некоторых районах страны.

Директор по маркетингу "Киевстар" Павел Даниман утверждает, что компания внедрит 5G только в 2023 году, если не позже. По его мнению, возможности LTE-сети можно улучшать еще 3-5 лет.

Ранее исследование показало, что сети 5G на 90% превосходят 4G по энергоэффективности. Как выяснила компания Nokia, пятое поколение мобильной связи более экологичное, ведь потребляет меньше энергии при скорости 1 Мбит/с.

Писали также, что около 40% пользователей смартфонов отключают 5G. По мнению аналитиков, многим абонентам пока хватает скорости 4G LTE.