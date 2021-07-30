Спасибо, не надо: аналитики выяснили, почему 40% пользователей смартфонов отключают 5G

Многие юзеры считают, что данная технология работает некорректно. Выходит, что производители поторопились с внедрением 5G.

Количество 5G-смартфонов неуклонно растет, но пользователи не считают эту технологию критически важной. Если большую часть времени юзеры пользуются Wi-Fi или же просто довольны скоростью работы стандарта беспроводной высокоскоростной передачи данных 4G LTE, то они попросту отключают 5G за ненадобностью.

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Об этом сообщает издание androidauthority.com.

Аналитики Android Authority провели собственное исследования, опросив читателей издания на предмет того, отключают ли они 5G на своих телефонах в принципе, или в каких-то определенных случаях.

В итоге, 50,1% респондентов не выключают 5G на своих устройствах ни при каких обстоятельствах. Возможно, они получают реальную выгоду от услуги или попросту не знают, как отключить 5G на своих устройствах.

Некоторые читатели уверили, что на их смартфонах 5G "всегда выключен". 39,4% опрошенных признали, что постоянно используют свои телефоны без 5G. Можно предположить, что эти пользователи не понимают, в чем преимущества 5G или же живут в регионах, где соответствующая сеть еще не развернута.

[ + – ] Результаты опроса androidauthority.com

И 10,5% читателей рассказали, что отключают 5G только при слабом сигнале или низком заряде батареи.

"Судя по ответам, данным в комментариях, слабый сигнал довольно часто является причиной отключения 5G", — сообщило издание.

Один из респондентов отметил: "У меня T-Mobile (мобильный оператор в США — ред.), и я использую Pixel 5. Если у меня включен 5G, я теряю соединение и трачу много времени, пытаясь снова подключить телефон. Это безумие, когда он показывает сильный сигнал 5G, но при этом ничего не работает. Я включаю/выключаю режим полета, перезагружаю телефон… Проще оставить LTE в качестве предпочтительного стандарта связи".

Другой пользователь заявил: "Я никогда не отключаю 5G. Мой Pixel 5 делает это за меня".

Третий отметил: "Я выключил его один раз — в тот день, когда купил телефон".

Четвертый поделился: "У меня iPhone 12 Pro Max на Verizon (мобильный оператор в США — ред.) и GS21 Ultra в качестве рабочего телефона на AT&T (мобильный оператор в США — ред.). Пока что 5G — сплошная шумиха и, в основном, лживая реклама, потому что по факту вы получаете стабильный сигнал 5G в течение не более 5 минут. Если вы едете, идете по улице или входите в здание, даже не думайте об использовании 5G, потому что обычный LTE будет работать куда быстрее. Я отключил 5G на своем iPhone, чтобы продлить срок службы батареи".

Пятый резюмировал: "Я продолжаю пробовать 5G на своем OnePlus 8T на T-Mobile. У меня хороший прием 5G. Да и веб-тесты скорости показывают, что 5G быстрее, чем LTE. Однако в реальных условиях веб-страницы загружаются быстрее, когда включен LTE, и медленнее, чем в 5G. Батареи дольше хватает на LTE. Видео на YouTube не буферизуются в LTE, в отличие от 5G. Итак, пока я просто использую LTE, потому что, на мой взгляд, он все же лучше. Я живу к северу от Хьюстона, штат Техас, поэтому я нахожусь в хорошо налаженной 5G-сети. Но до тех пор, пока технологию не доведут до ума, она мне не подходит".

Ранее мы сообщали о том, что ученые нашли способ получения электроэнергии из сетей 5G.