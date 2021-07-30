Спасибі, не треба: аналітики з'ясували, чому 40% користувачів смартфонів відключають 5G

Багато користувачів вважають, що ця технологія не функціонує належним чином. Виходить, що виробники поспішили з впровадженням 5G.

Кількість 5G-смартфонів неухильно зростає, але користувачі не вважають цю технологію критично важливою. Якщо більшу частину часу користувачі користуються Wi-Fi або ж просто задоволені швидкістю роботи стандарту бездротової високошвидкісної передачі даних 4G LTE, то вони просто відключають 5G за непотрібністю.

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Про це повідомляє видання androidauthority.com.

Аналітики Android Authority провели власне дослідження, опитавши читачів видання щодо того, чи відключають вони 5G на своїх телефонах в принципі, чи в якихось певних випадках.

У підсумку, 50,1% респондентів не вимикають 5G на своїх пристроях ні за яких обставин. Можливо, вони отримують реальну вигоду від послуги або просто не знають, як відключити 5G на своїх пристроях.

Деякі читачі запевнили, що на їхніх смартфонах 5G "завжди вимкнений". 39,4% опитаних визнали, що постійно використовують свої телефони без 5G. Можна припустити, що ці користувачі не розуміють, у чому переваги 5G або ж живуть у регіонах, де відповідна мережа ще не запущена.

[ + – ] Результати опитування androidauthority.com

І 10,5% читачів розповіли, що відключають 5G тільки при слабкому сигналі або низькому заряді батареї.

"Судячи з відповідей, даними в коментарях, слабкий сигнал досить часто є причиною відключення 5G", — повідомило видання.

Один із респондентів зазначив: "У мене T-Mobile (мобільний оператор у США — ред.), і я використовую Pixel 5. Якщо у мене включений 5G, я втрачаю з'єднання та витрачаю багато часу, намагаючись знову підключити телефон. Це безумство, коли він показує сильний сигнал 5G, але при цьому нічого не працює. Я вмикаю/вимикаю режим польоту, перезавантажувати телефон ... Простіше залишити LTE як пріоритетний стандарт зв'язку ".

Інший користувач заявив: "Я ніколи не відключаю 5G. Мій Pixel 5 робить це за мене".

Третій зазначив: "Я вимкнув його один раз — у той день, коли купив телефон".

Четвертий поділився: "У мене iPhone 12 Pro Max на Verizon (мобільний оператор в США — ред.) І GS21 Ultra в якості робочого телефону на AT & T (мобільний оператор в США — ред.). Поки що 5G — суцільний галас і, в основному, брехлива реклама, тому що по факту ви отримуєте стабільний сигнал 5G протягом не більше 5 хвилин. Якщо ви їдете, йдете по вулиці або заходите в будівлю, навіть не думайте про використання 5G, тому що звичайний LTE буде працювати значно швидше. Я відключив 5G на своєму iPhone, щоб продовжити термін служби батареї ".

П'ятий резюмував: "Я продовжую пробувати 5G на своєму OnePlus 8T на T-Mobile. У мене хороший прийом 5G. Та й веб-тести швидкості показують, що 5G швидше, ніж LTE. Однак у реальних умовах веб-сторінки завантажуються швидше, коли включений LTE, і повільніше, ніж у 5G. Батареї довше вистачає на LTE. Відео на YouTube не буферизуються в LTE, на відміну від 5G. Отже, поки я просто використовую LTE, тому що, на мій погляд, він все ж краще. Я живу на північ від Г'юстона, штат Техас, тому я перебуваю в добре налагодженій 5G-мережі. Але до тих пір, поки технологію не доведуть до пуття, вона мені не підходить".

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