Сети 5G превосходят по энергоэффективности 4G на 90% — исследование

Выяснилось, что сети пятого поколения тратят значительно меньше энергии на единицу трафика.

Компания Nokia посвятила свое новое исследование энергоэффективности сетей 5G, и оказалось, что показатели технологии нового поколения превосходят показатели 4G на 90%. Об этом Nokia сообщила в своем официальном блоге.

Исследования, проведенные совместно с компанией Telefónica, показывают, что сети 5G тратят меньше энергии на единицу трафика, чем сети предыдущего поколения, говорится в отчете. На протяжение трех месяцев эксперты наблюдали за работой сетей RAN 5G и 4G (RAN — сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи, являющаяся системой базовых станций, — ред.), которыми пользуется Telefónica.

В ходе тестирования были изучены 11 различных сценариев нагрузки на трафик, в рамках которых измерялась энергия, потребляемая на 1 Мбит/с. Результаты показали, что технология 5G RAN более эффективна, чем технология предыдущего поколения, особенно тогда, когда речь идет об энергопотреблении в расчете на пропускную способность трафика. Ученые также замеряли показатели базовых станций AirScale, принадлежащих Nokia, тоже проиграв несколько сценариев, учитывающих разную нагрузку на сети.

В результате, они пришли к выводу, что 5G — более экологичная технология с большим количеством бит данных на киловатт энергии, чем у любого предыдущего поколения беспроводных технологий. Такую эффективность 5G обеспечивает принцип развертывания малых сот и новая архитектура. Однако сети 5G требуют дальнейших доработок в области энергоэффективности и минимизации выбросов CO2.

Nokia и Telefónica также разрабатывают интеллектуальную сетевую инфраструктуру с функцией энергосбережения на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. Они также сотрудничают в создании экологически чистых сетей 5G.

"Технология Nokia спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать энергоэффективность во время использования, и также она требует меньше энергии во время производства. В этом исследовании подчеркивается, как операторы мобильной связи могут компенсировать прирост энергии во время развертывания сетей, позволяя добиться значительной экономии энергозатрат", — прокомментировал Томми Уитто, президент подразделения мобильных сетей Nokia.

Ранее мы сообщали, что Nokia возглавит проект развития сети 6G в Евросоюзе. Также стало известно, что первые 5G-вышки в Украине появятся в конце 2021 года.