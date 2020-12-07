Nokia возглавит проект развития сети 6G в Евросоюзе

Пока кто-то мастерит шапочки из фольги, опасаясь влияния 5G, в мире уже разрабатывают сети следующего поколения.

Развитием сетей 6G в странах-членах Евросоюза будет финская компания Nokia, передает издание bloomberg.com. В проекте также примут участие Ericsson, Intel, Siemens, операторы мобильной связи Orange и Telefonica, эксперты из Университета Оулу и Университета Пизы.

По словам руководителей проекта, развертывание сетей нового, шестого, поколения будет происходить в три этапа

"Сначала мы разработаем концепцию, дорожную карту и утвердим график развития технологий. Также нашей задачей является налаживание тесного сотрудничества с правительственными регуляторами и агентствами, проведение разного рода исследований", – прокомментировала менеджер проекта из Nokia. Деваки Чандрамули.

Технология 6G будет задействовать на сверхвысокочастотные терагерцевые радиоволны, что обеспечит расширенные возможности подключения, например, можно будет подключиться к телу и мозгу человека, голограммам, транслируемым в режиме реального времени. По словам ученых, все это будет возможным через 10 лет.

Согласно данным Министерства науки и технологий Китая, скорость передачи данных в 6G-сетях может достигнуть показателя 1 ТБ/с, что в 8000 раз больше показателей 5G. Но это пока что теория. Однако ученые не исключают возможности управлять гаджетами, подключив их к мозгу. В частности, такое обоснованное предположение высказывал профессор Сиднейского университета Махьяр Ширванимогаддам.

Параллельно сети 6G развивают и в США, а также в Китае.

А Украина, тем временем, активно внедряет 4G. Ранее мы сообщали, что мобильная связь 4G может появиться на всей территории страны уже в этом году. В то же время украинцы протестуют против 5G.