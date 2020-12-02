Противники технологии 5G протестуют в центре Киева без масок

Судя по плакатам, протестующих не устраивает и нардеп Михаил Радуцкий

К митингам предпринимателей в центре Киева присоединились противники 5G. Фотографию протестующих опубликовал киевлянин Игорь Рец.

Судя по плакатам, протестующих не устраивает и нардеп Михаил Радуцкий, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Примечательно, что митингующие не используют защитные маски. Именно это и отличает их от протестующих ФОП, отмечает автор фото. А другие комментаторы заметили и женщину с метлой — по предположениям, она прилетела "из Хогвардса".

Напомним, недавно Михаил Радуцкий заявил, что полный локдаун будет "катастрофой для страны". А главная проблема Украины сегодня — врачи и медицинский персонал.