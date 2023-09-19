5G может заработать в Украине уже в 2024 году, но есть нюанс: Федоров раскрыл детали

Решение внедрить в Украине технологию, в разы ускоряющую мобильный интернет, было принято еще весной 2019 года. Сначала помешала пандемия, а потом — вторжение ВС РФ.

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В Украине уже в 2024 году может появиться сотовая связь пятого поколения (5G). Однако это будет лишь тестовая версия, рассказал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в интервью Forbes, которое было опубликовано в понедельник, 18 сентября.

По его словам, украинские власти сейчас ведут переговоры с одной компанией, которая занимается сетями 5G. Вице-премьер рассчитывает, что пилотный запуск проекта будет уже в следующем 2024 году.

Он также добавил, что его команда сейчас работает и над улучшением 4G. Ведь время полномасштабной войны много оборудования перемещено для усиления определенных регионов и мирные жители ощутили перебои с мобильным интернетом и мобильной связью в целом.

Технологии 5G в Украине: с чего все начиналось

17 мая 2019 года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о внедрении мобильной связи 5G в Украине. В документе также был график, согласно которому запустить мобильную связь пятого поколения в стране должны были в 2020 году.

"Пятое поколение. Еще в Европе нет, а мы двигаемся вперед", — отметил тогда лидер Украины.

Уже в начале августа 2020 года в Киеве прошел первый митинг против 5G связи. Десятки людей вышли на митинг на Крещатик под стены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи. В частности активисты были возмущены тем, что вопросы увеличения электромагнитного облучения рассматриваются Комиссией без широкого обсуждения с обществом. Отметим, что в 2020 году, несмотря на существующую программу внедрения, связь пятого поколения в Украине так и не появилась.

В феврале 2021 года глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Фокусу заверил, что его ведомство уже запустило научно-исследовательскую работу по 5G и начало подготовительную деятельность по распределению 700-го диапазона.

"Но мы не считаем, что 5G нужно срочно строить. Мы пока "чиним" 4G, бегаем с ведрами и тряпками, моем вышки, а 5G развиваем потихоньку. В общем, мыслим глобально, действуем локально", — сказал тогда чиновник.

В ноябре этого же года Михаил Федоров сделал второе заявление о связи пятого поколения и сказал, что первые 5G-вышки в Украине появятся уже в конце 2021 года.

"Уже в следующем году мы планируем разворачивать экспериментальные зоны, чтобы можно было протестировать 5G с разными операторами. Это будут физические территории", — сказал тогда глава профильного министерства.

Отметим, что связь пятого поколения не была внедрена и в 2021 году. 4 августа Кабинет министров перенес внедрение сети 5G в Украине с октября 2021 на февраль 2022 года. Минцифры попросило на четыре месяца перенести выдачу лицензий операторам, потому что не хватило бюджета на подготовку сети пятого поколения. Однако в этом месяце внедрению связи пятого поколения помешало полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину.

Какие возможности открывает 5G

Самое ощутимое преимущество, которое 5G предоставит рядовым пользователям, — это скорость передачи данных. Ожидается, что она может достичь 10 Гбит/с, так что загрузка фильма в HD-качестве будет делом даже не минут, а секунд. По оценкам аналитической компании Opensignal, в Саудовской Аравии, Южной Корее, Швейцарии, Кувейте, Австралии, Испании и Великобритании скорость скачивания в сетях 5G уже стала выше, чем в Wi-Fi. Кроме того, 5G обещает практически к нулю свести задержку сигнала. Все это откроет широкие возможности для развития автономного транспорта, автоматизации и роботизации производства.

Возвращаясь к реалиям Украины, согласно пояснительной записке Кабмина от 2021 года, основными особенностями сетей 5G являются усовершенствованный мобильный широкополосный доступ в интернет, сверхнадежные коммуникации с низкой задержкой и массивные межмашинные коммуникации, на основе которых строится все многообразие услуг и возможностей сетей 5G.

К таким услугам и возможностям относятся: значительная высокая скорость передачи данных, объемное видео и видео сверхвысокой четкости, промышленная автоматизация, связь при чрезвычайных ситуациях и тому подобное.

Ранее мы писали о том, что военные НАТО готовятся применять 5G в бою. Это будут уже вторые по счету испытания возможностей 5G. В прошлом году военные НАТО уже при поддержке Минобороны Латвии тестировали на полигоне программное обеспечение дополненной и виртуальной реальности, интегрированное с 5G для пилотирования автономной техникой на расстоянии.

А в конце января 2023 года стало известно, что дроны компании BT будут раздавать 5G-интернет. Беспилотник со специальной антенной сможет обеспечить качественное покрытие мобильным интернетом и связью площадь более 15 км. Пока что инженеры активно тестируют саму антенну, которая может разделять и управлять лучами в 500 направлениях.