Дроны будут раздавать 5G-интернет: как работает эта технология

Беспилотник сможет летать на высоте 20 км и раздавать 5G со скоростью до 150 Мб/с.

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Компания BT (British Telecom) собирается запустить в небо Великобритании дроны, которые смогут решить проблему плохо покрытия сетей 5G в сельской местности и других труднодоступных местах страны, где тяжело устанавливать базовые станции, пишет Techmonitor.

Испытание проведут вместе со стартапом Stratospheric Platforms при финансовой поддержке Innovate UK. Беспилотник со специальной антенной сможет обеспечить качественное покрытие мобильным интернетом и связью площадь более 15 км. Пока что инженеры активно тестируют саму антенну, которая может разделять и управлять лучами в 500 направлениях.

Полностью автономные дроны от производства Stratospheric Platforms смогут летать в стратосфере (на высоте 20 км) месяцами без подзарядки и обеспечивать связь 5G со скоростью до 150 Мб/с. Высокая автономность обеспечивается за счет экономичных водородных двигателей. В компании утверждают, что запуск и обслуживание таких БПЛА обойдется гораздо дешевле, чем запуск спутников связи на орбиту Земли. Кроме того, каждый беспилотник может покрыть территорию, в 450 раз превышающую площадь покрытия одной мачты.

В корпорации BT считают, что в случае успеха их проекта подобная система может стать решением одной из основных проблем мобильной связи — плохое покрытие в отдаленных частях страны. Кроме того, дроны в качестве базовых станций – хорошее решение на случай природных катаклизмов и ЧП.

Дроны способные летать в стратосфере еще называют псевдоспутниками и их могут использовать даже военные для своих нужд: например для спецопераций, охраны границ и разведки.

Подобные дроны, кстати, планировала использовать корпорация Meta Марка Цукерберга для обеспечения Африки мобильным интернетом.

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