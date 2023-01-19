Ученые смогли держать связь с гиперзвуковыми ракетами через Wi-Fi: как это сработало

Исследователи использовали 5G-сети и смогли поддерживать связь с ракетой на частотах 5,2 - 5,8 Ггц.

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Исследователи из Шанхайского университета (Китай) решили применить полосу пропускания Wi-Fi для того, чтобы поддерживать связь с гиперзвуковыми ракетами, пишет издание South China Morning Post.

Ученый по имени Цзяо Тонг нашел способ использовать 5G-сети для связи с гиперзвуковым оружием. Он и его помощники создали сверхтонкую антенну, которую затем установили на задней части корпуса ракеты — там, где корпус не нагревается. В ходе наземного тестирования выяснилось, что исследователи обнаружили, что антенна хорошо работает в диапазоне от 5,2 до 5,8 Ггц. Это низкие частоты, обычно используемые для смартфонов 5G, высокоскоростных маршрутизаторов Wi-Fi и других гаджетов, подключенных к беспроводному Интернету. СМИ подчеркивает, что ракета, о которой идет речь в материале, летит со скоростью 5 Маха — то есть в 5 раз быстрее скорость звука (6125 км/ч). "Гиперзвуковое оружие, разработанное Китаем, может поразить движущийся авианосец с расстояния 1500 км, уклоняясь от систем ПВО", — акцентируется в тексте.

"Однако установить связь было непросто, поскольку более низкие частоты также создавали больше шума над поверхностью ракеты, что приводило к снижению мощности и качества сигнала", — пишет СМИ.

Команда применила метаматериал, который был добавлен к антенне в качестве мембраны, улавливающей электромагнитные волны. Это помогло снизить уровень шума, что подтвердилось в ходе испытаний.

Ученые хотят сделать так, чтобы антенна "собирала" низкочастотные сигналы и формировала из них один луч, который потому можно будет направлять таким образом, чтобы покрыть "слепую зону" перед ракетой.

Результаты исследования были опубликованы в январском выпуске Journal of Microwaves, рецензируемого издания Китайского института электроники. Издание, однако, не предоставило данные аэродинамической трубы или испытательных полетов, отмечает interestingengineering.com.

Ранее мы сообщали о том, что американский инженер сам собрал квадрокоптер, который смог разогнаться до 400 км/ч. Устройство попало в Книгу рекордов Гиннеса.