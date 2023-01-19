Учені змогли тримати зв'язок із гіперзвуковими ракетами через Wi-Fi: як це спрацювало

Дослідники використовували 5G-мережі та змогли підтримувати зв'язок із ракетою на частотах 5,2 — 5,8 ГГц.

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Дослідники із Шанхайського університету (Китай) вирішили застосувати смугу пропускання Wi-Fi для того, щоб підтримувати зв'язок із гіперзвуковими ракетами, пише видання South China Morning Post.

Учений на ім'я Цзяо Тонг знайшов спосіб використовувати 5G-мережі для зв'язку з гіперзвуковою зброєю. Він і його помічники створили надтонку антену, яку потім встановили на задній частині корпусу ракети — там, де корпус не нагрівається. Під час наземного тестування з'ясувалося, що дослідники виявили, що антена добре працює в діапазоні від 5,2 до 5,8 ГГц. Це низькі частоти, які зазвичай використовуються для смартфонів 5G, високошвидкісних маршрутизаторів Wi-Fi та інших гаджетів, підключених до бездротового інтернету. ЗМІ наголошує, що ракета, про яку йдеться у матеріалі, летить зі швидкістю 5 Махів — тобто в 5 разів швидше за швидкість звуку (6 125 км/год). "Гіперзвукова зброя, розроблена Китаєм, може уразити авіаносець, що рухається, з відстані 1 500 км, ухиляючись від систем ППО", — акцентується в тексті.

"Однак встановити зв'язок було непросто, оскільки нижчі частоти також створювали більше шуму над поверхнею ракети, що призводило до зниження потужності та якості сигналу", — пише ЗМІ.

Команда застосувала метаматеріал, який був доданий до антени як мембрана, що вловлює електромагнітні хвилі. Це допомогло знизити рівень шуму, що підтвердилося під час випробувань.

Учені хочуть зробити так, щоб антена "збирала" низькочастотні сигнали і формувала з них один промінь, який можна буде спрямовувати так, щоб покрити "сліпу зону" перед ракетою.

Результати дослідження були опубліковані в січневому випуску Journal of Microwaves, видання Китайського інституту електроніки, що рецензується. Видання, однак, не надало даних аеродинамічної труби або випробувальних польотів, зазначає interestingengineering.com.

Раніше ми повідомляли про те, що американський інженер сам зібрав квадрокоптер, який зміг розігнатися до 400 км/год. Пристрій потрапив до Книги рекордів Гіннеса.