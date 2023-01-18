Найшвидший дрон у світі літає зі швидкістю 414 км/год і коштує лише $400 (відео)

Квадрокоптер конструкції інженера Раяна Ладеманна встановив рекорд швидкості та потрапив до Книги Гіннеса.

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Інженер-механік Раян Ладеманн із США створив найшвидший у світі квадрокоптер Lademann XLR V3, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Про це пише видання New Atlas.

Згідно з сайтом "Світові рекорди Гіннеса", 8 листопада Раян Ладеманн продемонстрував можливості свого апарату в Скотсдейлі, штат Арізона. Для фіксації рекорду дрону довелося пролетіти у двох протилежних напрямках, щоб унеможливити вплив вітру, але на одній висоті. Середня швидкість з відривом близько 100 м становила 360,503 км/год. Як стверджує сам інженер, раніше йому вдалося зафіксувати швидкість 414 км/год.

[ + – ] Квадрокоптер Lademann XLR V3 Фото: New Atlas

Lademann XLR V3 важить лише 490 г і більше схожий на ракету, ніж на квадрокоптер. Винахідник надрукував для нього на 3D-принтері аеродинамічний кулеподібний корпус, а двигуни помітив у спеціальних гондолах, прикріплених до основи тонкими круглими стійками. Така конструкція забезпечує низький опір вітру під час польоту та рекордну швидкість.

У нижній частині корпусу Раян Ладеманн додав круглу основу-підставку, щоб дрон був стійким на землі. Безпілотник вертикально злітає носом догори, подібно до ракети, а потім нахиляється горизонтально і збільшує оберти. Управління здійснюється за допомогою радіопульта, невеликої камери та окулярів з видом від першої особи (FPV).

Розробник оприлюднив на своєму сайті всі комплектуючі, використані для складання безпілотника: акумуляторну батарею Tattu R-Line 6S LiPo, регулятори швидкості Spedix, двигуни Cobra 2207 2450 кВт, контролер польоту HGLRC Zeus та системи передачі відео, GPS Beitian BN-180, FPV Caddx Ant. Як зазначає New Atlas, купівля всіх деталей за актуальними цінами в США коштуватиме лише $400.

У грудні інженери з Італії та Швейцарії показали безпілотник, конструкцію якого можна змінювати в залежності від завдання. Фактично апарат є набором двигунів і гвинтів, що кріпляться до вантажу за допомогою спеціальних ременів. У такий спосіб можна піднімати предмети будь-яких габаритів.

У листопаді писали, що вчені зі Швейцарії винайшли їстівний дрон із крилами з пресованих рисових коржів та желатину. За словами творців, люди, які потрапили в халепу, зможуть підкріпитися, щоб не померти з голоду до прибуття рятувальників.