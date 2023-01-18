Самый быстрый дрон в мире летает со скоростью 414 км/ч и стоит всего $400 (видео)

Квадрокоптер конструкции инженера Райана Ладеманна установил рекорд скорости и попал в Книгу Гиннеса.

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Инженер-механик Райан Ладеманн из США создал самый быстрый в мире квадрокоптер Lademann XLR V3, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом пишет издание New Atlas.

Согласно сайту "Мировые рекорды Гиннеса", 8 ноября Райан Ладеманн продемонстрировал возможности своего аппарата в Скотсдейле, штат Аризона. Для фиксации рекорда дрону пришлось пролететь в двух противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра, но на одной высоте. Средняя скорость на расстоянии около 100 м составила 360,503 км/ч. Как утверждает сам инженер, ранее ему удалось зафиксировать скорость 414 км/ч.

[ + – ] Квадрокоптер Lademann XLR V3 Фото: New Atlas

Lademann XLR V3 весит всего 490 г и больше похож на ракету, чем на квадрокоптер. Изобретатель напечатал для него на 3D-принтере аэродинамический пулевидный корпус, а двигатели разметил в специальных гондолах, прикрепленных к основе тонкими круглыми стойками. Такая конструкция обеспечивает низкое сопротивление ветра во время полета и рекордную скорость.

В нижней части корпуса Райан Ладеманн добавил круглую основу-подставку, чтобы дрон был устойчивым на земле. Беспилотник вертикально взлетает носом кверху, подобно ракете, а затем наклоняется и горизонтально и увеличивает обороты. Управление осуществляется с помощью радиопульта и небольшой камеры и очков с видом от первого лица (FPV).

Разработчик обнародовал на своем сайте все комплектующие, использованные для сборки беспилотника: аккумуляторную батарею Tattu R-Line 6S LiPo, регуляторы скорости Spedix, двигатели Cobra 2207 2450 кВт, контроллер полета HGLRC Zeus и системы передачи видео, GPS Beitian BN-180, FPV-камеру Caddx Ant. Как отмечает New Atlas, покупка всех деталей по актуальным ценам в США обойдется всего в $400.

В декабре инженеры из Италии и Швейцарии показали беспилотник, конструкцию которого можно менять в зависимости от задачи. Фактически аппарат представляет собой набор двигателей и винтов, крепящихся к грузу с помощью специальных ремней. Таким образом можно поднимать предметы любых габаритов.

В ноябре писали, что ученые из Швейцарии изобрели съедобный дрон с крыльями из прессованных рисовых лепешек и желатина. По словам создателей, люди, попавшие в беду, смогут подкрепиться, чтобы не умереть с голоду до прибытия спасателей.