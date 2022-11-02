Ученые создали съедобный беспилотный аппарат: как он работает и в чем смысл

Семиметровые крылья из рисовых лепешек в паре с двигателем позволяют аппарату разгоняться до 10 м/с.

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Ученые из Швейцарии разработали беспилотный летательный аппарат со съедобными деталями на случай чрезвычайных происшествий. Они представили свое изобретение на Международной конференции по интеллектуальным роботам и системам в Киото, сообщает издание IEEE Spectrum.

Сотрудники Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) обратили внимание, что большую часть веса беспилотников составляют детали, которые пусть и обеспечивают его работу, но фактически бесполезны для человека. Они решили заменить некоторые части продуктами питания, которые люди смогут при необходимости съесть.

Бокеон Квак, Джун Шинтаке, Лу Чжан и Дарио Флореано представили дрон с крыльями из спресованного воздушного риса, по своим характеристикам очень похожего на вспененный полипропилен, используемый в строительстве БПЛА — он легкий, прочный, довольно дешевый и просто обрабатывается при помощи лазера. Получившиеся рисовые лепешки достаточно питательны, чтобы послужить неплохим завтраком.

Ученые взяли готовые рисовые лепешки и с помощью лазерного станка вырезали из них шестиугольники, которые затем склеили друг с другом при помощи съедобного желатина. Затем заготовку упаковали в пластиковую пленку и скрепили лентой, чтобы крылья не размокли и не развалились во влажной среде.

В этом случае размер дрона определяется не летными характеристиками, а потребностями в питании. Рисово-желатиновые крылья с размахом около 7 метров имеют энергетическую ценность в 300 ккал, достаточную, чтобы человек мог подкрепиться, пусть и на короткое время. Благодаря этому люди, попавшие в беду, смогут продержаться до прибытия спасателей или пополнить силы для самостоятельного передвижения.

По подсчетам инженеров, большинство БПЛА могут нести полезную нагрузку в 30% от общей массы, а новый подход увеличил долю до 50%. Остальная часть прототипа несъедобна, ведь изготовлена из пены и углеродного волокна. Двигатель разгоняет аппарат до 10 м/с, а сервоприводы на батареях двигают деталями хвоста для управления полетом. В будущем изобретатель планируют добавить больше съедобных элементов и заставить дрон нести съедобные контейнеры с грузом, таким как вода.

Руководитель исследования Бокеон Квак в комментарии IEEE Spectrum поделился, что инженеры также планируют улучшить аэродинамические свойства своего аппарата, в первую очередь, увеличить подъемную силу и уменьшить сопротивление, изменив форму крыла. Если это удастся, то беспилник сможет дольше лететь и нести больший вес. В этом им может помочь технология 3D-печати, которую уже тестируют.

Ранее инженеры придумали, как заставить квадрокоптер летать практически бесконечно. Они подключили к квавдрокоптеру DJI M30 устройство под названием V-Line Pro, которое постоянно подпитывает летательный аппарат энергией, но только если подключен к нему 100-метровым кабелем.

Писали также о новой необычной модели дрона XAG P100. Она оснащена системой распыления жидкостей и может поднимать вес до 40 кг.