Новый дрон XAG P100 может заменить 10 работников: кому пригодится беспилотник (видео)

Беспилотник может нести 40 кг полезной нагрузки и оснащен системой распыления жидкостей.

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Компания XAG выпустила дрон P100, который может помочь аграриям, так как обладает функциями полива, посева и даже удобрения почвы, пишет dronedj.com.

XAG P100 позиционируется как сельскохозяйственный дрон XAG P100. Модель популярна среди фермеров из КНР, Вьетнама и Австралии. Устройство, как заявляет производитель, помогает сократить использование семян, пестицидов и удобрений без ущерба для урожайности. По данным компании по обслуживанию дронов KPT Fly Team, два сельскохозяйственных квадрокоптера XAG P100 могут выполнять полевые работы намного быстрее и с большей точностью, чем 20–25 рабочих, распыляющих пестициды вручную.

XAG также стремится решить проблему нехватки рабочей силы в сельскохозяйственном секторе с помощью этого беспилотника. Именно поэтому устройство было усовершенствовано. Полезная нагрузка была увеличена до 40 кг, чтобы обеспечить более высокую эффективность при обслуживании больших полей. Конструкция является съемной, что позволяет полностью отделить ее от основной платформы с целью переключения между модулями распыления и посева (разбрасывания семян). Кроме того, вес дрона был уменьшен, что значительно облегчило операторам транспортировку и техническое обслуживание.

Сельскохозяйственный дрон XAG P100 оснащен новыми перистальтическими насосами и запорными клапанами форсунок с усовершенствованной технологией роторного распыления. Фермеры могут с высокой точностью распылять удобрения. Кроме того, оператор может точно контролировать скорость потока и размер капель (от 60 до 400 микрон), гарантируя, что беспилотник равномерно подает химикаты, чтобы лучше удобрить урожай и снизить использование пестицидов.

Компания также модернизировала систему разбрасывания, включив в нее лучшие в отрасли вертикальные центробежные разбрасывающие диски и интеллектуальный шнековый питатель. В результате система не только легко адаптируется к различным типам удобрений, но и стала более устойчивой к ветру, что помогает избежать сноса семян.

Для планирования маршрута полета и самонавигации с высокой точностью дрон оснащен модулем позиционирования RTK сантиметрового уровня. Его максимальная скорость полета составляет 13,8 м/с, а значит, одного аккумуляторного блока хватит для внесения до 280 кг удобрений.

Фокус писал ранее о беспилотнике нового типа от голландских инженеров — Evo eVTOL.