Новий дрон XAG P100 може замінити 10 працівників: кому стане в пригоді безпілотник (відео)

Безпілотник може нести 40 кг корисного навантаження та оснащений системою розпилення рідин.

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Компанія XAG випустила дрон P100, який може допомогти аграріям, оскільки має функції поливу, посіву і навіть добрива ґрунту, пише dronedj.com.

XAG P100 позиціонується як сільськогосподарський дрон XAG P100. Модель популярна серед фермерів із КНР, В'єтнаму й Австралії. Пристрій, як заявляє виробник, допомагає скоротити використання насіння, пестицидів і добрив без шкоди для врожайності. За даними компанії з обслуговування дронів KPT Fly Team, два сільськогосподарські квадрокоптери XAG P100 можуть виконувати польові роботи набагато швидше і з більшою точністю, ніж 20–25 робітників, які розпорошують пестициди вручну.

XAG також прагне вирішити проблему нестачі робочої сили у сільськогосподарському секторі за допомогою цього безпілотника. Саме тому пристрій було вдосконалено. Корисне навантаження було збільшено до 40 кг, щоб забезпечити більшу ефективність у процесі обслуговування великих полів. Конструкція є знімною, що дозволяє повністю відокремити її від основної платформи з метою перемикання між модулями розпилення і посіву (розкидання насіння). Крім того, вага дрона була зменшена, що значно полегшило операторам транспортування і технічне обслуговування.

Сільськогосподарський дрон XAG P100 оснащений новими перистальтичними насосами та запірними клапанами форсунок із вдосконаленою технологією роторного розпилення. Фермери можуть з високою точністю розпорошувати добрива. Крім того, оператор може точно контролювати швидкість потоку та розмір крапель (від 60 до 400 мікрон), гарантуючи, що безпілотник рівномірно подає хімікати, щоб краще удобрити врожай і знизити використання пестицидів.

Компанія також модернізувала систему розкидання, додавши до неї найкращі в галузі вертикальні відцентрові диски, що розкидають, й інтелектуальний шнековий живильник. Зрештою система не тільки легко адаптується до різних типів добрив, а й стала більш стійкою до вітру, що допомагає уникнути знесення насіння.

Для планування маршруту польоту та самонавігації з високою точністю дрон оснащений модулем позиціонування RTK сантиметрового рівня. Його максимальна швидкість польоту становить 13,8 м/с, отже, одного акумуляторного блоку вистачить для внесення до 280 кг добрив.

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