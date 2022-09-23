Дрон DeltaQuad з незвичайним дизайном може літати до 4,5 години: у чому секрет (відео)

Апарат з "летючим крилом", як у бомбардувальника B2, може вертикально злітати та нести корисне навантаження до 3 кг.

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Голландська компанія DeltaQuad розробила безпілотник Evo eVTOL з вертикальним злетом та незвичайним дизайном, який забезпечує збільшений час роботи. Про його характеристики пише видання Drone DJI.

За своїм дизайном БПЛА Evo eVTOL схожий на американський бомбардувальник B2 завдяки конструкції "летючого крила", де плоский трикутний корпус-планер допомагає апарату триматися в повітрі. Такий дизайн — далеко не нове слово техніки, проте DeltaQuad поєднала його з технологією вертикального зльоту та посадки, додавши дві стійки з двома гвинтами на кожному. У задній частині знаходиться великий основний гвинт, що забезпечує тягу під час горизонтального руху.

Evo DeltaQuad зроблений із міцних матеріалів на основі скловолокна, вуглецю та кевлару, які, поряд із трикутною формою eVTOL, підвищують аеродинамічну ефективність та покращують опір вітру. У корпусі зроблено два окремі відсіки для корисного навантаження загальною місткістю 3 кг. Це дозволяє нести два різні типи датчиків та використовувати їх в одному польоті для одночасного спостереження, картографування, мультиспектральної зйомки та місій LiDAR.

Як стверджують розробники, завдяки покращеним льотним характеристикам їх новий електричний дрон може працювати до 4,5 год на одному заряді при використанні тільки одного відсіку корисного навантаження і 3 год при завантаженні обох відсіків. Нещодавно компанія розпочала публічне тестування Evo eVTOL за участю операторів БПЛА та кількох організацій-клієнтів.

"Близько двох років тому ми помітили, що вимоги до дронів eVTOL змінюються. Ми побачили попит, що швидко зростає, на збільшений час польоту і гнучкі варіанти корисного навантаження за низької сукупності вартості обслуговування", — розповів генеральний директор DeltaQuad Доуве Зееман.

Раніше писали, що інженери зібрали дрон DJI M30, який може літати практично нескінченно. Для цього апарат під'єднали до зарядної станції за допомогою довгого троса, який не дає відлетіти далеко.

Нещодавно Teledyne FLIR випустила на ринок дрон SIRAS за $10 000. Він отримав камеру зі 128-кратним зумом, тепловізор, та захищений зв'язок. Його пропонують пожежникам, правоохоронцям та іншим екстреним службам.