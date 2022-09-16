Teledyne FLIR випустила на ринок дрон SIRAS: чим виділяється БПЛА за $9695 (відео)

Дрон отримав камеру з 128-кратним зумом та тепловізор з роздільною здатністю 640×512 пікселів, а також надійний захист від злому.

Related video

Компанія Teledyne FLIR випускає у продаж новий квадрокоптер SIRAS за $9695. Про його технічні характеристики повідомив сайт The Robot Report.

Розробники пропонують використовувати SIRAS для охорони, промислових та комунальних інспекцій, патрулювання вулиць, гасіння пожеж та пошуково-рятувальних операцій, не виключено, що йому знайдеться застосування і у військовій справі. У США старт продажу заплановано на кінець 2022 року.

БПЛА оснащений високоякісною камерою з роздільною здатністю 16 МП і 128-кратним зумом, а також радіометричний тепловізор, сумісний з FLIR Thermal Studio, з роздільною здатністю 640×512 і 5-кратним наближенням. Компанія обіцяє "найкраще у класі теплове зображення", а також відображення температури кожного пікселя. Запатентована Teledyne FLIR технологія MSX накладає кадри зі звичайної камери та тепловізора, щоб відображати найповнішу картину в режимі реального часу.

Компактний форм-фактор SIRAS дозволяє носити його в рюкзаку, підготовка до запуску займає приблизно одну хвилину, при цьому пристрій захищений від бризок та невеликої кількості пилу за стандартом IP54. Дрон може літати протягом 31 хвилини, уникаючи перешкод завдяки вбудованим датчикам, час роботи можна продовжити завдяки "гарячій" заміні акумулятора.

Керувати квадрокоптером слід через дводіапазонне радіоз'єднання (2,4/5,8 ГГц). Для підвищення безпеки даних SIRAS зберігає зображення на вбудованій SD-карті та не підключається до хмарних сервісів, крім того, операторам не потрібно створювати онлайн-профіль, що спрощує використання БПЛА та знижує ризик злому через Інтернет.

Раніше ЗСУ отримали розвідувальні дрони Black Hornet виробництва Teledyne FLIR. Вони нагадують мініатюрні вертольоти, які завдяки маленьким розмірам та безшумності можуть стежити за супротивником навіть у приміщеннях.

Нещодавно Teledyne FLIR розробила два нових тепловізори для військових SeaFLIR 240 та TacFLIR 240. Їхньою особливістю є вдосконалена технологія обробки зображень.