Teledyne FLIR выпустила на рынок дрон SIRAS: чем выделяется БПЛА за $9695 (видео)

Дрон получил камеру со 128-кратным зумом и тепловизор с разрешением 640×512 пикселей, а также надежную защиту от взлома.

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Компания Teledyne FLIR выпускает в продажу новый квадрокоптер SIRAS за $9695. О его технических характеристиках сообщил сайт The Robot Report.

Разработчики предлагают использовать SIRAS для охраны, промышленных и коммунальных инспекций, патрулирования улиц, тушения пожаров и поисково-спасательных операций, не исключено, что ему найдется применение и в военном деле. В США старт продаж запланирован на конец 2022 года.

БПЛА оснащен высококачественной камерой с разрешением 16 МП и 128-кратным зумом, а также радиометрический тепловизор, совместимый с ПО FLIR Thermal Studio, с разрешением 640×512 и 5-кратным приближением. Компания обещает "лучшее в классе тепловое изображение", а также отображение температуры каждого пикселя. Запатентованная Teledyne FLIR технология MSX накладывает кадры с обычной камеры и тепловизора, чтобы отображать наиболее полную картину в режиме реального времени.

Компактный форм-фактор SIRAS позволяют носить его в рюкзаке, подготовка к запуску занимает примерно одну минуту, при этом устройство защищено от брызг и небольшого количество пыли по стандарту IP54. Дрон может летать в течение 31 минуты, уклонясь от препятствий благодаря встроенным датчикам, время работы можно продлить благодаря "горячей" замене аккумулятора.

Управлять квадрокоптером предстоит через двухдиапазонное радиосоединение (2,4/5,8 ГГц). Для повышения безопасности данных SIRAS хранит изображения на встроенной SD-карте и не подключается к облачным сервисам, кроме того, операторам не нужно создавать онлайн-профиль, что упрощает использование БПЛА и снижает риск взлома через Интернет.

Ранее ВСУ получили разведывательные дроны Black Hornet производства Teledyne FLIR. Они напоминают миниатюрные вертолеты, которые благодаря маленьким размерам и бесшумности могут следить за противником даже в помещениях.

Недавно Teledyne FLIR разработала два новых тепловизора для военных SeaFLIR 240 и TacFLIR 240. Их особенностью является усовершенствованная технология обработки изображений.