Дрон DJI M30 може літати "вічно": як інженери модифікували безпілотник (відео)

Крім "вічного двигуна" квадрокоптер отримав потужні прожектори та додатковий акумулятор.

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Проблемою дронів був нетривалий час польоту. Проте інженерам удалося її вирішити, створивши пристрій V-Line Pro спеціально для квадрокоптерів моделі DJI M30, повідомляє видання dronedj.com.

Сінгапурська компанія Volarious розробила портативну батарею V-Line Pro, що дозволяє M30 літати нескінченно довго. ЗМІ пише, що користувачі можуть управляти дроном зі швидкістю підйому 5 м/с на висоті до 100 м. Єдиним мінусом є те, що безпілотник прикріплений до станції тросом і далеко не може полетіти.

У Volarious заявляють, що в комплект постачання входить спеціальний додаток трос, кейс, власне акумулятор, прожектор на 12 000 люменів і прожектор на 20 000 люменів, для того щоб квадрокоптер можна було використовувати як ліхтар, що висвітлює різні важкодоступні місця або для використання в темний час доби. Маючи такий набір девайсів, поліцейські чи рятувальники можуть безперешкодно надавати допомогу людям навіть уночі.

Утиліта дозволяє контролювати кілька параметрів під час керування дроном. Також вона має такі функції як автоматичний зліт і точна посадка.

Цікаво, що Skydio нещодавно впровадила аналогічну функцію для своїх корпоративних дронів, іідеться в матеріалі.

Раніше наше видання повідомляло, що БПЛА DJI Matrice 300 переобладнали під ударні дрони. Ними активно користуються ЗСУ.

Також інформували вас, що безпілотник DJI Mavic 3 злетів на вершину гори Еверест. Пристрій піднявся вгору на 9 км.

Нещодавно стало відомо, що компанія DJI виведе на ринок бюджетні варіанти популярних моделей Mavic 3 і Mini 3. Пристрої будуть позбавлені камер і датчиків, сканування поверхні, зате коштуватимуть вони в рази дешевше.