DJI готує дешевші версії дронів Mavic 3 та Mini 3: чим вони відрізняються

За чутками, компанія планує прибрати камери та систему виявлення перешкод, щоб зробити моделі доступнішими для покупців.

Китайський виробник DJI може випустити бюджетні версії Mavic 3 і Mini 3, які коштуватимуть набагато дешевше за оригінали. Про це пише сайт DroneDJI, посилаючись на неперевірену інформацію від інсайдера.

Оглядач із ніком DealsDrone написав у Twitter, що, за чутками, у найближчі кілька тижнів на ринку з'являться урізані версії популярних дронів DJI. Здешевлений Mavic 3 отримає приставку Classic, але поки невідомо, чим він відрізнятиметься від ціни, передбачається, що розробники приберуть одну з двох камер. Оригінал зараз продається за $2 049 та активно використовується військовослужбовцями ЗСУ.

Друга бюджетна модель може отримати конструкцію і камеру, як у Mini 3 Pro за $909, але заощадить на системі запобігання перешкодам. Це величезний крок назад, адже інженерам DJI довелося внести в апарат вагою лише 250 грамів великі конструктивні зміни, щоб вмістити датчики.

DroneDJI підкреслює, що Mavic 3 і Mini 3 Pro є дуже хорошими та функціональними дронами, проте далеко не найдешевшими. Спрощення конструкції може зробити ці дрони доступними для множини нових споживачів. Раніше виробник уже йшов на подібні заходи заради залучення клієнтів і випускав дешевші версії наявних продуктів. Наприклад, представив квадрокоптер Mini SE, який вмістив переваги оригінального Mavic Mini усередині корпусу Mini 2.

Раніше писали, що фонд "Повернись живим" закупив для ЗСУ сотню дронів DJI Mavic 3, витративши $14 млн. Ці безпілотники дуже корисні для військових, адже оснащені професійними 4К-камерами і можуть передавати відео на відстань до 15 км.

Mavic 3 також входить до списку найпопулярніших комерційних дронів, що використовуються ЗСУ. Крім нього, українські військові також застосовують інші квадрокоптери від DJI: Mavic 2, Phantom, Matrice, Inspire 1.