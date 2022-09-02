DJI готовит более дешевые версии дронов Mavic 3 и Mini 3: чем они отличаются

По слухам, компания планирует убрать камеры и систему обнаружения препятствий, чтобы сделать модели более доступными для покупателей.

Китайский производитель DJI может выпустить бюджетные версии Mavic 3 и Mini 3, которые будут стоить намного дешевле оригиналов. Об этом пишет сайт DroneDJI, ссылаясь на непроверенную информацию от инсайдера.

Обозреватель с ником DealsDrone написал в Twitter, что, по слухам, в ближайшие несколько недель на рынке появятся урезанные версии популярных дронов DJI. Удешевленный Mavic 3 получит приставку Classic, но пока неизвестно, чем он будет отличаться помимо цены, предполагается, что разработчики уберут одну из двух камер. Оригинал сейчас продается за $2049 и активно используется военнослужащими ВСУ.

Вторая бюджетная модель может получить конструкцию и камеру, как у Mini 3 Pro за $909, но сэкономит на системе предотвращения препятствий. Это огромный шаг назад, ведь инженерам DJI пришлось внести в аппарат весом всего 250 грамм большие конструктивные изменения, чтобы вместить датчики.

DroneDJI подчеркивает, что Mavic 3 и Mini 3 Pro являются очень хорошими и функциональными дронами, однако далеко не самыми дешевыми. Упрощение конструкции может сделать эти дроны доступными для множество новых потребителей. Раньше производитель уже шел на подобные меры ради привлечения клиентов и выпускал более дешевые версии уже существующих продуктов. Например, представил квадрокоптер Mini SE, который вместил преимущества оригинального Mavic Mini внутри корпуса Mini 2.

Ранее писали, что фонд "Повернись живим" закупил для ВСУ сотню дронов DJI Mavic 3, потратив $14 млн. Эти беспилотники очень полезны для военных, ведь оснащены профессиональной 4К-камерами и могут передавать видео на расстояние до 15 км.

Mavic 3 также входит в список самых популярных коммерческих дронов, используемых ВСУ. Кроме него украинские военные также применяют другие квадрокоптеры от DJI: Mavic 2, Phantom, Matrice, Inspire 1.