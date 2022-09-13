Дрон DJI M30 может летать "вечно": как инженеры модифицировали беспилотник (видео)

Кроме "вечного двигателя" квадрокоптер получил мощные прожекторы и дополнительный аккумулятор.

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Проблемой дронов было непродолжительное время полета. Однако инженерам удалось ее решить, создав устройство V-Line Pro специально для квадрокоптеров модели DJI M30, сообщает издание dronedj.com.

Сингапурская компания Volarious разработала портативную батарею V-Line Pro, позволяющую M30 летать бесконечно долго. СМИ пишет, что пользователи могут управлять дроном со скоростью подъема 5 м/с на высоте до 100 м. Единственным минусом является то, что беспилотник прикреплен к станции тросом и далеко улететь не может.

В Volarious заявляют, что в комплект поставки входит специальное приложение трос, кейс, собственно аккумулятор, прожектор на 12 000 люмен и прожектор на 20 000 люмен, для того чтобы квадрокоптер можно было использовать в качестве летающего фонаря, освещающего различные труднодоступные места или же для использования в темное время суток. Имея такой набор девайсов, полицейские или спасатели могут беспрепятственно оказывать помощь людям даже ночью.

Утилита позволяет контролировать несколько параметров во время управления дроном. Также она располагает такими функциями, как автоматический взлет и точная посадка.

Интересно, что Skydio недавно внедрила аналогичную функцию для своих корпоративных дронов, говорится в материале.

Ранее наше издание сообщало о том, что БПЛА DJI Matrice 300 переоборудовали под ударные дроны. Ими активно пользуются ВСУ.

Также информировали вас о том, что беспилотник DJI Mavic 3 взлетел на вершину горы Эверест. Устройство поднялось ввысь на 9 км.

Недавно стало известно, что компания DJI выведет на рынок бюджетные варианты популярных моделей Mavic 3 и Mini 3. Устройства будут лишены камер и датчиков, сканирования поверхности, зато стоить они будут в разы дешевле.