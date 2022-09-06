Дрон DJI Mavic 3 покорил гору Эверест: как это получилось (видео)

Квадрокоптер поднялся на высоту более 9 км, чтобы запечатлеть саму высокую гору мира.

Дрон Mavic 3 от китайского производителя DJI покорил Эверест в Гималаях ради эффектного клипа. Об этом пишет сайт DroneDJI.

Высота горы Эверест составляет 8 849 м над уровнем. Поднимаясь на нее, альпинисты сталкиваются не только тяжелым горным рельефом, но и суровой погодой — здесь холодно и дует сильный ветер, который попросту сносит легкие дроны, мешая вести съемку. Дополнительной сложностью становится уменьшение плотности воздуха, из-за чего пропеллерам тяжелее удерживать аппарат.

Однако компания DJI совместно с фотоплатформой 8KRAW придумали, как красиво запечатлеть высочайшую гору мира. Специалисты составили план и маршрут полета, который позволил избежать сильных воздушных потоков и снять завораживающие виды Эвереста для фильма Mavic 3 Mount Everest. Благодаря этому дрон весом всего 895 г сумел подняться на высоту 9 232 м.

Неизвестно, внесла ли DJI какие-либо изменения в конструкцию дрона, однако оригинальный квадрокоптер Mavic 3 стоимостью $2049 оснащается камерами Hasselblad 4/3 CMOS и камерами с 28-кратным гибридным зумом, а также датчиками для обнаружения препятствий в пределах 200 м. Передовые литий-ионные батареи обеспечивают до 46 мин. полета в тихую погоду, а двигатели справляются с ветром со скоростью до 12 м/с. Аппарат также выдерживает температуры от -10 до +40 градусов по Цельсию.

Основные характеристики DJI Mavic 3

Максимальная скорость: 75 км/ч

Скорость набора высоты: 5 м/с

Максимальная высота: 6 км

Время полета: 31 мин.

Радиус дистанционного управления: 5 км

Передача видео: 15 км

Взлетная масса: 905 г

Аккумулятор: 5000 мАч

"Еще три года назад мы начали пробовать аэрофотосъемку Эвереста. Давним желанием команды было поднять дрон на вершину и завершить стрельбу в прыжке. Легкий и надежный Mavic 3 с максимальным изображением и теплыми погодными условиями в день восхождения наконец-то сбылись, и я очень благодарен Эвересту за то, что он принял нас и позволил увидеть его с новой стороны", — рассказал основатель 8KRAW и главный режиссер проекта Вань Юаньцзун в интервью изданию British Cinematographer.

8KRAW — это компания, которая нанимает фотографов и видеооператоров со всего мира для производства высококачественного контента для новостных организаций, кино- и телекомпаний и рекламных агентств. Каждый год с платформой сотрудничают более 1000 художников.

Команда провела съемки 27 мая, как только поднялась на Эверест. Они крупным планом запечатлели виды на Гималаи с горы Эверест на переднем плане. После этого процесс обработки кадров и создание фильма заняли еще около трех месяцев.

Стоит отметить, что ВСУ используют коммерческие дроны DJI Mavic 3 на фронте. Они помогают вести разведку и наводить артиллерию на позиции противника.

Писали также, что DJI готовит более дешевые версии беспилотника Mavic 3 и квадрокоптера Mini 3. Разработчики упростят конструкцию, чтобы квадрокоптеры стали еще доступнее для покупателей.