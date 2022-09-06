Дрон DJI Mavic 3 підкорив гору Еверест: як це вийшло (відео)

Квадрокоптер піднявся на висоту понад 9 км, щоб сфотографувати найвищу гору світу.

Дрон Mavic 3 від китайського виробника DJI підкорив Еверест у Гімалаях заради ефектного кліпу. Про це пише сайт DroneDJI.

Висота гори Еверест становить 8849 м над рівнем. Піднімаючись на неї, альпіністи стикаються не лише важким гірським рельєфом, а й суворою погодою — тут холодно та дме сильний вітер, який просто зносить легкі дрони, заважаючи вести зйомку. Додатковою складністю стає зменшення густини повітря, через що пропелерам важче утримувати апарат.

Однак компанія DJI спільно з фотоплатформою 8KRAW придумали, як красиво сфотографувати найвищу гору світу. Фахівці склали план і маршрут польоту, який дозволив уникнути сильних повітряних потоків і зняти чарівні види Евересту для фільму Mavic 3 Mount Everest. Завдяки цьому дрон вагою всього 895 гр зумів піднятися на висоту 9232 м.

Невідомо, чи внесла DJI будь-які зміни в конструкцію дрона, проте оригінальний квадрокоптер Mavic 3 вартістю $2049 оснащується камерами Hasselblad 4/3 CMOS і камерами з 28-кратним гібридним зумом, а також датчиками для виявлення перешкод у межах 200 м. іонні батареї забезпечують до 46 хв польоту с тиху погоду, а двигуни справляються з вітром зі швидкістю до 12 м/с. Апарат також витримує температури від -10 до +40 градусів за Цельсієм.

Основні характеристики DJI Mavic 3

Максимальна швидкість: 75 км/год

Швидкість набору висоти: 5 м/с

Максимальна висота: 6 км

Час польоту: 31 хв

Радіус дистанційного керування: 5 км

Відео: 15 км

Злітна маса: 905 г

Акумулятор: 5000 мАг

"Ще три роки тому ми почали пробувати аерофотозйомку Евересту. Давнім бажанням команди було підняти дрон на вершину та завершити стрільбу в стрибку. Легкий і надійний Mavic 3 із максимальним зображенням і теплими погодними умовами в день сходження нарешті збулися, і я дуже вдячний Евересту за те, що він прийняв нас і дозволив побачити його з нового боку", — розповів засновник 8KRAW і головний режисер проєкту Вань Юаньцзун в інтерв'ю виданню British Cinematographer.

8KRAW — це компанія, яка наймає фотографів і відеооператорів із усього світу для виробництва високоякісного контенту для новинних організацій, кіно- й телекомпаній і рекламних агентств. Щороку з платформою співпрацюють понад 1000 художників.

Команда провела зйомки 27 травня, тільки-но піднялася на Еверест. Вони крупним планом відобразили краєвиди на Гімалаї з гори Еверест на передньому плані. Після цього процес обробки кадрів і створення фільму зайняли ще близько трьох місяців.

Варто відзначити, що ЗСУ використовують комерційні дрони DJI Mavic 3 на фронті. Вони допомагають вести розвідку та наводити артилерію на позиції противника.

Писали також, що DJI готує дешевші версії безпілотника Mavic 3 та квадрокоптера Mini 3. Розробники спростять конструкцію, щоб квадрокоптери стали ще доступнішими для покупців.