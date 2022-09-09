Дроны DJI Matrice 300 уничтожают ВС РФ днем и ночью: как это происходит (видео)

ВСУ "научили" промышленные беспилотники сбрасывать гранаты на технику противника.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале опубликовал видео работы коммерческих БПЛА DJI Matrice 300, которые состоят на службе ВСУ и были поставлены на фронт благодаря проекту "Армия дронов".

В своем посте чиновник написал, что на видео можно увидеть, как беспилотник DJI Matrice 300, предоставленный защитникам Украины "Армией дронов" помогает освобождать Украину от оккупантов. Ролик демонстрирует работу военных из 73 Центра спецопераций по целям противника при помощи ударного БПЛА.

"Дрон имеет мощную камеру, тепловизор и искусственный интеллект. Благодаря этому украинские воины могут видеть все перемещения врага", — написал Федоров.

Также министр призвал подписчиков перечислять донаты проекту Армия дронов. Отправить пожертвования можно по ссылке.

Что известно о дроне Matrice 300 от DJI

Устройство модели Matrice 300 имеет форм-фактор квадрокоптера и производится китайской компанией DJI для промышленных целей (для строителей, инженеров), также он позиционируется как помощник спасателей, полицейских, пожарных. Дрон способен вести аэрофотосъемку разных объектов и местности. На сайте компании-производителя указано, что аппарат работает на основе инновационной технологии OcuSync Enterprise, благодаря чему может передавать качественные фото и видео (1080p) в режиме реального времени, находясь в 15 км от оператора. Модель предусматривает наличие автоматического переключения между частотами 2,4 ГГц и 5,8 ГГц 4, что спасает от помех, а также шифрование AES-256, что делает передачу данных безопасной.

Интеллектуальные функции БПЛА делают его незаменимым на фронте. Оператор может отметить необходимый объект, который захватила камера, или на карте, и датчики мгновенно определят координаты и спроецируют их в виде символа дополненной реальности. Местоположение объекта автоматически передадутся на другой пульт дистанционного управления или на онлайн-платформы вроде DJI FlightHub. Это позволяет военным делиться информацией оперативно. Также беспилотник может идентифицировать и отслеживать движущиеся объекты (людей, наземные транспортные средства, лодки) с помощью специальной функции. Функция автоматического масштабирования обеспечивает стабильное отслеживание и отображение. Динамическое местоположение объекта постоянно фиксируется и передается другому пульту дистанционного управления или DJI FlightHub.

Как мы уже сообщали ранее, максимальное время полета — 55 мин., максимальная высота — 7 км. Дрон DJI Matrice 300 еще хорош и тем, что может нести 2,7 кг полезной нагрузки. В условиях войны в Украине этой полезной нагрузкой являются боеприпасы вроде гранат и других снарядов.

Ранее Фокус писал о том, что украинские солдаты получат 78 БПЛА Matrice, 2 наземные системы для 20-ти дронов-камикадзе Warmate и 20 беспилотников-разведчиков Fly Eye.