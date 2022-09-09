Дрони DJI Matrice 300 знищують ЗС РФ вдень і вночі: як це відбувається (відео)

ЗСУ "навчили" промислові безпілотники скидати гранати на техніку супротивника.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі опублікував відео роботи комерційних БПЛА DJI Matrice 300, які перебувають на службі ЗСУ та були поставлені на фронт завдяки проекту "Армія дронів".

У своєму дописі чиновник написав, що на відео можна побачити, як безпілотник DJI Matrice 300, наданий захисникам України "Армією дронів", допомагає звільняти Україну від окупантів. Ролик демонструє роботу військових із 73 Центру спецоперацій по цілях противника за допомогою ударного БПЛА.

"Дрон має потужну камеру, тепловізор і штучний інтелект. Завдяки цьому українські воїни можуть бачити всі переміщення ворога", — написав Федоров.

Також міністр закликав підписників переказувати донати проєкту Армія дронів. Надіслати пожертвування можна за посиланням.

Що відомо про дрон Matrice 300 від DJI

Пристрій моделі Matrice 300 має форм-фактор квадрокоптера і виробляється китайською компанією DJI для промислових цілей (для будівельників, інженерів), також позиціонується як помічник рятувальників, поліцейських, пожежників. Дрон здатний вести аерофотозйомку різних об'єктів і місцевості. На сайті компанії-виробника зазначено, що апарат працює на основі інноваційної технології OcuSync Enterprise, завдяки чому може передавати якісні фото та відео (1080p) у режимі реального часу, перебуваючи за 15 км від оператора. Модель передбачає наявність автоматичного перемикання між частотами 2,4 і 5,8 ГГц 4, що рятує від перешкод, а також шифрування AES-256, що робить передавання даних безпечною.

Інтелектуальні функції БПЛА роблять його незамінним на фронті. Оператор може позначити необхідний об'єкт, який захопила камера, або на карті, і датчики миттєво визначать координати та спроєктують їх як символ доповненої реальності. Розташування об'єкта автоматично передається на інший пульт дистанційного керування або на онлайн-платформи на зразок DJI FlightHub. Це дозволяє військовим ділитися інформацією оперативно. Також безпілотник може ідентифікувати та відстежувати рухомі об'єкти (людей, наземні транспортні засоби, човни) за допомогою спеціальної функції. Функція автоматичного масштабування забезпечує стабільне відстеження і відображення. Динамічне розташування об'єкта постійно фіксується і передається іншому пульту дистанційного керування або DJI FlightHub.

Як ми вже повідомляли раніше, максимальний час польоту — 55 хв., максимальна висота — 7 км. Дрон DJI Matrice 300 ще хороший і тим, що може нести 2,7 кг корисного навантаження. В умовах війни в Україні цим корисним навантаженням є боєприпаси на зразок гранат та інших снарядів.

Раніше Фокус писав про те, що українські солдати отримають 78 БПЛА Matrice, 2 наземні системи для 20 дронів-камікадзе Warmate та 20 безпілотників-розвідників Fly Eye.