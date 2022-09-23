Дрон DeltaQuad с необычным дизайном может летать до 4,5 часов: в чем секрет (видео)

Аппарат с "летающим крылом", как у бомбардировщика B2, может вертикально взлетать и нести полезную нагрузку до 3 кг.

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Голландская компания DeltaQuad разработала беспилотник Evo eVTOL с вертикальным взлетом и необычным дизайном, который обеспечивает увеличенное время работы. О его характеристиках пишет издание Drone DJI.

По своему дизайну БПЛА Evo eVTOL похож на американский бомбардировщик B2 благодаря конструкции "летающего крыла", где плоский треугольный корпус-планер помогает аппарату держаться в воздухе. Такой дизайн — далеко не новое слово техники, однако DeltaQuad объединила его с технологией вертикального взлета и посадки, добавив две стойки с двумя винтами на каждом. В задней части находится большой основной винт, который обеспечивает тягу во время горизонтального движения.

Evo DeltaQuad сделан из прочных материалов на основе стекловолокна, углерода и кевлара, которые, наряду с треугольной формой eVTOL, повышают аэродинамическую эффективность и улучшают сопротивление ветру. В корпусе сделаны два отдельных отсека для полезной нагрузки общей вместимостью 3 кг. Это позволяет нести два разных типа датчиков и использовать их в одном полете для одновременного наблюдения, картографирования, мультиспектральной съемки и миссий LiDAR.

Как утверждают разработчики, благодаря улучшенным летным характеристикам их новый полностью электрический дрон может работать до 4,5 ч на одном заряде при использовании только одного отсека полезной нагрузки и 3 ч при загрузке обоих отсеков. Недавно компания приступила к публичному тестированию Evo eVTOL с участием операторов БПЛА и нескольких организаций-клиентов.

"Около двух лет назад мы заметили, что требования к дронам eVTOL меняются. Мы увидели быстро растущий спрос на увеличенное время полета и гибкие варианты полезной нагрузки при более низкой совокупной стоимости обслуживания", — рассказал генеральный директор DeltaQuad Доуве Зееман.

Ранее писали, что инженеры собрали дрон DJI M30, который может летать практически бесконечно. Для этого аппарат подключили к зарядной станции при помощи длинного троса, который не дает улететь далеко.

Недавно Teledyne FLIR выпустила на рынок дрон SIRAS за $10 000. Он получил камеру со 128-кратным зумом, тепловизор, и защищенную связь. Его предлагают пожарным, правоохранителям и другим экстренным службам.