Учені створили їстівний безпілотний апарат: як він працює та в чому сенс

Семиметрові крила з рисових коржів у парі з двигуном дозволяють апарату розганятися до 10 м/с.

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Учені зі Швейцарії розробили безпілотний літальний апарат із їстівними деталями на випадок надзвичайних подій. Вони представили свій винахід на Міжнародній конференції з інтелектуальних робіт і систем у Кіото, повідомляє видання IEEE Spectrum.

Співробітники Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні (EPFL) звернули увагу, що велику частину ваги безпілотників становлять деталі, які нехай і забезпечують його роботу, але не є корисними для людини. Вони вирішили замінити деякі частини продуктами харчування, які люди зможуть за необхідності з'їсти.

Бокеон Квак, Джун Шинтаке, Лу Чжан і Даріо Флореано представили дрон із крилами зі спресованого повітряного рису, за своїми характеристиками дуже схожого на спінений поліпропілен, який використовується в будівництві БПЛА, — він легкий, міцний, досить дешевий і легко обробляється лазером. Рисові коржики, що вийшли, досить поживні, щоб послужити непоганим сніданком.

Учені взяли готові рисові коржики та за допомогою лазерного верстата вирізали з них шестикутники, які потім склеїли один із одним за допомогою їстівного желатину. Потім заготівлю упаковали в пластикову плівку та скріпили стрічкою, щоб крила не розмокли та не розвалилися у вологому середовищі.

І тут розмір дрона визначається не льотними характеристиками, а потребами в харчуванні. Рисово-желатинові крила з розмахом близько 7 метрів мають енергетичну цінність у 300 ккал, достатню, щоб людина могла підкріпитися, хай і на короткий час. Завдяки цьому люди, які потрапили в халепу, зможуть протриматися до прибуття рятувальників або поповнити сили для самостійного пересування.

За підрахунками інженерів, більшість БПЛА можуть мати корисне навантаження в 30% від загальної маси, а новий підхід збільшив частку до 50%. Решта прототипу неїстівна, адже виготовлена з піни та вуглецевого волокна. Двигун розганяє апарат до 10 м/с, а сервоприводи на батареях рухають деталями хвоста для керування польотом. У майбутньому винахідники планують додати більше їстівних елементів і змусити дрон нести їстівні контейнери з вантажем, таким як вода.

Керівник дослідження Бокеон Квак у коментарі IEEE Spectrum поділився, що інженери також планують покращити аеродинамічні властивості свого апарату, насамперед збільшити підйомну силу та зменшити опір, змінивши форму крила. Якщо це вдасться, то безпілотник зможе довше летіти й нести більшу вагу. У цьому їм допоможе технологія 3D-друку, яку вже тестують.

Раніше інженери вигадали, як змусити квадрокоптер літати практично нескінченно. Вони підключили до квавдрокоптера DJI M30 пристрій під назвою V-Line Pro, який постійно живить літальний апарат енергією, але тільки якщо підключений до нього 100-метровим кабелем.

Писали також про нову незвичайну модель дрона XAG P100. Вона оснащена системою розпилення рідин і може піднімати вагу до 40 кг.