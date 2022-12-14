Учені представили "розумний" дрон, який змінює структуру: як він працює (відео)

Пристрій складається з обчислювального блоку та набору двигунів, а корпусом може бути будь-яка коробка.

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Учені з Італії та Швейцарії зібрали безпілотний дрон, конструкцію якого можна змінювати в залежності від поставлених завдань. Вони описали свою розробку в статті для журналу IEEE Robotics and Automation Letters.

Мультикоптери, недорогі літальні апарати з трьома та більше гвинтами, давно пристосовують для різних цілей, у тому числі для перевезення вантажів повітрям. Технологія вже довела свою ефективність, проте такі дрони мають невисоку вантажопідйомність — зазвичай на них встановлюють один бокс, що дозволяє перевозити речі обмеженої маси або габаритів.

Команда інженерів на чолі з Фабріціо Ск'яно запропонувала універсальне рішення у вигляді модульного безпілотника. У його конструкцію входить один центральний обчислювальний блок, що керує роботою пристрою, кілька гвинтових двигунів, які за допомогою ременів-стяжок із поліестеру кріпляться до різних об'єктів, і набір акумуляторів до них. Так посилка виступає корпусом дрона.

Фахівці також створили алгоритм, який визначає оптимальну конфігурацію безпілотника з огляду на розміри та вагу вантажу, а потім визначає оптимальні налаштування для польотного контролера. Користувачеві достатньо вказати параметри "тіла", а потім розмістити двигуни так, як підкаже програма. Вона також автоматично визначає та завантажує в центральний модуль параметри керування, використовуючи базу даних, створену на основі результатів симуляцій польотів дронів різних конструкцій.

Дослідники провели випробування з пінопластовими каркасами вагою 420 г, що вимагають різної кількості та положення двигунів. Вони змушували дрон літати на ручному управлінні, демонструючи контроль у разі зависань і виконання різних фігур. У приміщенні використовували систему захоплення руху, на відкритій місцевості — датчик RTK-GNSS. Пристрій успішно пройшов усі тести.

Тепер інженери думають, як прискорити підготовку дрона до польоту й покращити програмне забезпечення, щоб воно могло розраховувати конфігурацію двигунів для вантажів зі зміщеним центром тяжіння. Вони також вивчають, як форма посилок упливає продуктивність безпілотника.

Раніше писали, що інженери розробляють новий тип надважкого безпілотника-параплана. Як стверджує компанія Animal Dynamics, він зможе піднімати вантажі до 135 кг і долати до 400 км навіть у складних погодних умовах.