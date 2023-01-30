Дрони будуть роздавати 5G-інтернет: як працює ця технологія

Безпілотник зможе літати на висоті 20 км та роздавати 5G зі швидкістю до 150 Мб/с.

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Компанія BT (British Telecom) збирається запустити в небо Великобританії дрони, які зможуть вирішити проблему поганого покриття мереж 5G у сільській місцевості та інших важкодоступних місцях країни, де важко встановлювати базові станції, пише Techmonitor.

Випробування проведуть разом зі стартапом Stratospheric Platforms за фінансової підтримки Innovate UK. Безпілотник зі спеціальною антеною зможе забезпечити якісне покриття мобільним інтернетом та зв'язком площу понад 15 км. Поки що інженери активно тестують саму антену, яка може розділяти та керувати променями у 500 напрямках.

Повністю автономні дрони від виробництва Stratospheric Platforms зможуть літати в стратосфері (на висоті 20 км) місяцями без заряджання і забезпечувати зв'язок 5G зі швидкістю до 150 Мб/с. Висока автономність забезпечується з допомогою економічних водневих двигунів. У компанії стверджують, що запуск та обслуговування таких БПЛА коштуватиме набагато дешевше, ніж запуск супутників зв'язку на орбіту Землі. Крім того, кожен безпілотник може покрити територію, що в 450 разів перевищує площу покриття однієї щогли.

У корпорації BT вважають, що у разі успіху їхнього проєкту подібна система може стати вирішенням однієї з основних проблем мобільного зв'язку — погане покриття у віддалених частинах країни. Крім того, дрони як базові станції – гарне рішення на випадок природних катаклізмів та НП.

Дрони, здатні літати в стратосфері, ще називають псевдосупутниками і їх можуть використовувати навіть військові для своїх потреб: наприклад для спецоперацій, охорони кордонів та розвідки.

Подібні дрони, до речі, планувала використовувати корпорація Meta Марка Цукерберга для забезпечення Африки мобільним інтернетом.

Раніше Фокус писав, що вчені змогли тримати зв'язок із гіперзвуковими ракетами через Wi-Fi і ось як це спрацювало.