Військові НАТО готуються застосовувати 5G у бою: керуватимуть безпілотниками і не тільки

У Латвії пройдуть навчання, під час яких сили альянсу оцінять перспективи використання мереж 5G для застосування у військових умовах.

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Командування НАТО з трансформації, що відповідає за цифровізацію альянсу, домовилося з Латвією провести на військовому полігоні країни випробування можливостей мережі передачі даних 5G для військових цілей, повідомляє портал C4ISRNET. Експеримент хочуть провести в жовтні на військовій базі Адажі, щоб оцінити новітні науково-дослідні ініціативи альянсу і тактичні можливості мережі зв'язку 5G.

"У рамках випробувань використовуватимуть віртуальну та доповнену реальність, безпілотні транспортні засоби, датчики та додатки в тактичній "бульбашці" 5G", — кажуть військові. "Ці тести мають дати можливість зрозуміти, наскільки мережі 5G здатні забезпечувати наднадійні з'єднання з малою затримкою для комунікаційних та інформаційних систем НАТО".

Випробувальний полігон Адажі для телекомунікаційних мереж нового покоління було побудовано три роки тому, він являє собою перший у своєму роді стенд у Європі. Це будуть вже другі за рахунком випробування можливостей 5G. Минулого року військові НАТО вже за підтримки Міноборони Латвії тестували на полігоні програмне забезпечення доповненої та віртуальної реальності, інтегроване з 5G для пілотування автономною технікою на відстані.

У НАТО вважають, що швидкість і безпека 5G може стати їм у пригоді Фото: US Army

До 2030 року цілі плану цифрової трансформації НАТО полягають у тому, щоб дати змогу альянсу проводити та переходити до багатосекторних місій, забезпечувати оперативну сумісність і полегшувати ухвалення рішень на основі даних. Розвиток використання мереж 5G у цивільному секторі дуже цікавить військових для свого застосування в управлінні технікою та передачі інформації серед підрозділів. Порівняно з 4G, нова технологія має набагато вищу швидкість передавання даних, а отже такі мережі набагато функціональніші для застосування у військах завдяки мінімізації вразливостей завдяки нижчій затримці сигналу.

Важливість інтеграції стандарту 5G в арміях країн НАТО має особливе значення ще в тому, що США не хочуть відставати від Китаю. Сьогодні багато експертів вважають, що Китай випередив США на ринку бездротових мереж 5G, пише C4ISRNET.

"Хоча США необхідно інвестувати у військову модернізацію, щоб стримати Китай, нам також необхідно стати великим гравцем в індустрії бездротових мереж 5G", — заявила командувач Південним командуванням США генерал Лора Річардсон. "Обмін інформацією між військовими союзниками, які використовують мережу 5G, абсолютно необхідний, але ще важливіше покладатися на повністю безпечну мережу", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що США готує "квантову відповідь" Китаю. Американська армія отримає від Конгресу щонайменше $52,5 млн на розробку спеціальних квантових систем для ВМС і сухопутних військ.