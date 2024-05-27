"Все работает": в Украине впервые запустили 5G в тестовом режиме, — Минцифры

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, с помощью 5G успешно созвонились сотрудники Инновационного центра Промприбор в Ивано-Франковске, офиса Vodafone в Киеве и офиса Nokia в Хельсинки.

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На территории Украины впервые запустили сотовую связь пятого поколения (5G) в тестовом режиме. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале 27 мая.

Как отмечает министр, чтобы проверить качество связи, представители "Инновационного центра Промприбор" в Ивано-Франковске, офиса Vodafone в Киеве и офиса Nokia в Хельсинки созвонились с помощью технологии 5G. Они впервые в Украине использовали для этого обычные планшеты и телефоны, дополнили в компании Vodafone.

"Все работает", — констатировал глава Минцифры.

Михаил Федоров также упомянул о том, что 5G уже функционирует на территории более чем 90 государств. В Европейском союзе собираются до 2025 года обеспечить покрытие 5G во всех городах и основных дорогах. Министр поблагодарил компанию Vodafone и Nokia за усилия по внедрению 5G, а также выразил надежду на скорое масштабирование технологии.

"Мы должны развивать инновации и догонять мир, даже несмотря на полномасштабную войну", — отметил Михаил Федоров

Отметим, что 5G пока является самым современным и быстрым из действующих стандартов сотовой связи в мире. Для полноценного внедрения 5G государству необходимо сначала утвердить план использования радиочастотного спектра и провести аукцион по продаже частот. До этого момента внедрение может происходить только в рамках пилотных проектов с ограниченным количеством базовых станций и временем тестирования.

Напомним, в мае 2019 года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о внедрении 5G в Украине. В документе также был график, согласно которому запустить мобильную связь пятого поколения в стране должны были в 2020 году. В феврале 2021 года Михаил Федоров в интервью Фокусу заверил, что его ведомство уже запустило научно-исследовательскую работу по 5G и начало подготовительную деятельность по распределению 700-го диапазона. В сентябре 2023 года министр сообщил, что в 2024 году в Украине может появиться 5G, но это будет лишь тестовая версия.

Кроме того, в августе 2020 года в Киеве прошел митинг против 5G связи. Активисты вышли на Крещатик под стены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи. В частности, они были возмущены тем, что вопросы увеличения электромагнитного облучения рассматриваются Комиссией без широкого обсуждения с обществом.