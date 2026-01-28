В поселке Бородянка запустили 5G: в Минцифры рассказали, какие города будут следующими

Поселок Бородянка Бучанского района Киевской области стал вторым населенным пунктом в Украине, где стартовал пилот технологии 5G. С ней скорость мобильного интернета возрастает до около 500 Мбит/с.

О расширении географии технологии 5G в Украине сообщили 28 января в Министерстве цифровой трансформации. В пресс-офисе пояснили, что пилотный проект позволит протестировать технологию в условиях восстановленной телеком-инфраструктуры, а также подготовить мобильную сеть к масштабированию скоростного интернета по всей стране после завершения войны.

Первый пилот стартовал в начале января 2026 года во Львове — по данным Минцифры, там только за первые сутки к технологии 5G подключились более 80 000 абонентов.

В Бородянке 5G охватит центральный район, и по запросу бизнеса могут разворачиваться отдельные зоны покрытия.

Відео дня

В Минцифры рассказали, что после успешного тестирования и получения разрешения от военных технологию 5G планируется расширить на Харьков, а затем — на Киев и Одессу.

5G в Украине: что известно о проекте

Пилотный проект должен продлиться до декабря 2026 года. За это время необходимо:

проверить совместимость оборудования 5G с военными системами;

оценить спрос на технологию (это должны делать мобильные операторы);

подготовить условия лицензий и стоимость частот для будущих аукционов после окончания военного положения (это должно сделать государство).

По информации Минцифры, по состоянию на 28 января в Украине уже установлено 35 базовых станций 5G, которые обеспечивают сверхбыстрый мобильный интернет с минимальной задержкой. Эту технологию поддерживают около четверти смартфонов украинцев.

5G в Украине запустили в прошлом году

О том, что в Украине официально запустили 5G, которая позволяет передавать данные со скоростью около 500 Мбит/с, на то время министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал 12 января. Тогда он отмечал, что во Львове, где запустили пилотный проект, уже было построено более 20 базовых станций. Мобильные операторы при этом уверяли, что переход на новую технологию не повлияет на стоимость тарифов.

О появлении технологии 5G во Львове в соцсетях начали сообщать в середине июля 2025 года. Тогда на Львовщине также впервые протестировали совместимость 5G с военным оборудованием.