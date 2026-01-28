В селищі Бородянка запустили 5G: в Мінцифри розповіли, які міста будуть наступними

Селище Бородянка Бучанського району Київської області стало другим населеним пунктом в Україні, де стартував пілот технології 5G. З нею швидкість мобільного інтернету зростає до близько 500 Мбіт/с.

Про розширення географії технології 5G в Україні повідомили 28 січня в Міністерстві цифрової трансформації. У пресофісі пояснили, що пілотний проєкт дасть змогу протестувати технологію в умовах відновленої телеком-інфраструктури, а також підготувати мобільну мережу до масштабування швидкісного інтернету по всій країні після завершення війни.

Перший пілот стартував на початку січня 2026 року у Львові — за даними Мінцифри, там лише за першу добу до технології 5G під'єдналися понад 80 000 абонентів.

У Бородянці 5G охопить центральний район, та за запитом бізнесу можуть розгортатися окремі зони покриття.

В Мінцифри розповіли, що після успішного тестування та отримання дозволу від військових технологію 5G планується розширити на Харків, а потім — на Київ і Одесу.

5G в Україні: що відомо про проєкт

Пілотний проєкт має тривати до грудня 2026 року. За цей час необхідно:

перевірити сумісність обладнання 5G із військовими системами;

оцінити попит на технологію (це мають робити мобільні оператори);

підготувати умови ліцензій та вартість частот для майбутніх аукціонів після закінчення воєнного стану (це повинна зробити держава).

За інформацією Мінцифри, станом на 28 січня в Україні вже встановлено 35 базових станцій 5G, які забезпечують надшвидкий мобільний інтернет з мінімальною затримкою. Цю технологію підтримують близько чверті смартфонів українців.

5G в Україні запустили минулого року

Про те, що в Україні офіційно запустили 5G, яка дозволяє передавати дані зі швидкістю близько 500 Мбіт/с, на той час міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв 12 січня. Тоді він зазначав, що у Львові, де запустили пілотний проєкт, уже було збудовано понад 20 базових станцій. Мобільні оператори при цьому запевняли, що перехід на нову технологію не вплине на вартість тарифів.

Про появу технології 5G у Львові в соцмережах почали повідомляти в середині липня 2025 року. Тоді на Львівщині також вперше протестували сумісність 5G з військовим обладнанням.