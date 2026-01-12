В Україні офіційно запустили 5G: кому вже доступний швидкий мобільний інтернет

В Україні стартував пілотний проєкт із запуску 5G. Першим містом, де запрацювала технологія, став Львів, де вже збудовано понад 20 базових станцій 5G.

Пілотний 5G у Львові допоможе відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском. Основною перевагою 5G є швидкість передавання даних, що становить близько 500 Мбіт/с на абонента, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що після погоджень із Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технологію масштабують по всій Україні. У січні 5G запрацює в Бородянці, у лютому — в Харкові, а згодом і в інших містах України.

За словами Федорова, повноцінний запуск 5G планувався ще у 2022 році, однак через повномасштабну війну він був відкладений. Попри це, спільними зусиллями держави, бізнесу й військових в Україні стартував пілот 5G.

"Поки ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, ми продовжуємо модернізувати й будувати Україну на базі найсучасніших технологій. Запуск пілоту 5G — чіткий сигнал світу, що Україна рухається до майбутнього", — наголосив глав Мінцифри.

Чи зростуть тарифи із запуском технології 5G

Запуск 5G не означає автоматичного зростання цін. Так, СЕО компанії "Київстар" Олександр Комаров повідомив, що для абонентів, які користуються 5G, зберігаються умови їхнього теперішнього тарифного плану.

СЕО lifecell Михайло Шелемба заявив, що тарифи залишатимуться незмінними на етапі тестування. Абоненти Vodafone також користуватимуться 5G в межах своїх 4G-тарифів без доплат.

"Ми розглядаємо 5G як еволюцію, а не як "преміум"-послугу. У перспективі спеціальні пропозиції можуть з’явитися для бізнесу чи специфічних потреб, де потрібна надвисока швидкість", — сказала СЕО Vodafone Ольга Устинова.

Як 5G вплине на мобільний інтернет

За словами Олександра Комарова, під час тестувань, що передували запуску у Львові, максимальний показник швидкості завантаження у 5G-мережі Київстар перевищив 2,4 Гбіт/с. У реальних міських умовах показники можуть відрізнятись, однак вища швидкість передачі даних — це одна з ключових переваг 5G.

"Якщо 4G можна порівняти зі звичайною дорогою, то 5G — це як багатосмугова швидкісна магістраль, по якій можуть одночасно їздити набагато більше авто, без заторів і з вищою швидкістю", — пояснив СЕО компанії "Київстар".

Важливо

5G залишиться в минулому: вчені створили новий чип, який працює в 500 разів швидше

Як зазначає Ольга Устинова, 5G пропонує вищу пропускну здатність та меншу затримку, що відчутно позначиться на відеодзвінках, онлайн-іграх та хмарних застосунках. Вона також наголосила на важливості стабільного інтернету, особливо для служб екстреного реагування та критичної інфраструктури.

"Пікові швидкості можуть перевищувати 1 Гбіт/с, а середні становитимуть 600–800 Мбіт/с. Це дозволить без затримок користуватися хмарними сервісами, VR/AR, завантажувати великі файли. Для бізнесу це можливість розвивати IoT-екосистеми та рішення, що потребують миттєвої передачі даних", — додав представник lifecell.

Чи буде працювати 5G під час відключень світла

Олександр Комаров розповів, що базові станції 5G у Львові забезпечені резервним живленням від акумуляторів, здатним забезпечити до 10 годин автономної роботи. Частина станцій оснащені стаціонарними генераторами, а інших у разі потреби планують під’єднувати мобільні.

Критичні вузли Vodafone також обладнані автономним живленням. За словами Ольги Устинової пріоритетом є лікарні та служби порятунку.

Що стосується lifecell, Михайло Шелемба зазначив, що все залежатиме від запасу резервного живлення, тривалості й природи відключень, завантаженості та інших факторів. Оскільки 5G споживає більше енергії, пріоритетом залишатиметься стабільна робота базової мережі зв’язку.

Нагадаємо, компанія Qualcomm повідомила, що буде готова до випуску пристроїв 6G до кінця 2028 року.

Фокус також повідомляв, що в Японії розробили антену, яка може перетворити скляні вікна на вишки 5G.