5G залишиться в минулому: вчені створили новий чип, який працює в 500 разів швидше

Бездротові мережі вдосконалюються, на зміну 4G прийшли мережі 5G, і ще нещодавно вони вважалися найбільш просунутими. Але, схоже, і ця технологія вже неактуальна.

Вченим вдалося створити чіп 6G, який може бути значно швидшим за 5G, пише slashgear.com. Видання зазначає, що частотний діапазон цього 6G-чіпа перевищує 100 ГГц. Теоретично чіпи 5G можуть досягати швидкості близько 10 гігабайт на секунду, проте їхня середня швидкість, як правило, становить від 150 до 300 мегабайт на секунду. А новий чіп 6G здатний показати швидкість 100 Гбіт/с, — тобто бути майже в 500 разів швидшим за 5G.

Ця технологія може абсолютно змінити те, як ми використовуємо свої телефони. Утім, інновацій доведеться почекати — за словами фахівців, мережі 6G можуть бути запущені не раніше 2030 року.

Як працює чип 6G

Чип досить компактний: його функціональна область становить лише 11 на 1,7 міліметра. За словами вчених, така ширина була обрана для забезпечення сумісності з іншими мікросхемами електронних драйверів. Що стосується матеріалів, то він побудований на основі тонкоплівкової фотонної бездротової системи на основі ніобату літію. Це дало змогу дослідникам використовувати явище під назвою "ефект Поккельса", щоб запобігти спотворенню сигналу під час роботи.

Унікальність чипа 6G полягає в тому, що він використовує так званий широкосмуговий електрооптичний модулятор для перетворення бездротових сигналів в оптичні. За словами дослідників, чип 6G може працювати в діапазоні частот від 0,5 до 115 ГГц, включно з мікрохвильовим, міліметровим і терагерцовим діапазонами. Широкий частотний діапазон — це одна з головних відмінностей від технології 5G, яка працює в більш обмеженому діапазоні.

Раніше стало відомо, що метавсесвіти вийдуть на новий рівень, і що створено ключову технологію для мереж 6G. Вона дасть змогу не тільки проводити віддалені конференції, а й віддалені оркестрові виступи, віддалені хірургічні операції, використовувати голограми і VR у реальному часі.

Також повідомлялося, що в Китаї створили першу у світі систему РЕБ c 6G. Вона здатна придушити навіть сучасні винищувачі F-35.