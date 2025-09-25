5G останется в прошлом: ученые создали новый чип, который работает в 500 раз быстрее

Беспроводные сети совершенствуются, на смену 4G пришли сети 5G, и еще недавно они считались самыми продвинутыми. Но, похоже, и эта технология уже неактуальна.

Ученым удалось создать чип 6G, который может быть значительно быстрее 5G, пишет slashgear.com. Издание отмечает, что частотный диапазон этого 6G-чипа превышает 100 ГГц. Теоретически чипы 5G могут достигать скорости около 10 гигабайт в секунду, однако их средняя скорость, как правило, составляет от 150 до 300 мегабайт в секунду. А новый чип 6G способен показать скорость 100 Гбит/с, – то есть быть почти в 500 раз быстрее 5G.

Эта технология может совершенно изменить то, как мы используем свои телефоны. Впрочем, инноваций придется подождать – по словам специалистов, сети 6G могут быть запущены не раньше 2030 года.

Как работает чип 6G

Чип довольно компактен: его функциональная область составляет всего 11 на 1,7 миллиметра. По словам ученых, такая ширина была выбрана для обеспечения совместимости с другими микросхемами электронных драйверов. Что касается материалов, то он построен на основе тонкопленочной фотонной беспроводной системы на основе ниобата лития. Это позволило исследователям использовать явление под названием "эффект Поккельса", чтобы предотвратить искажение сигнала во время работы.

Уникальность чипа 6G заключается в том, что он использует так называемый широкополосный электрооптический модулятор для преобразования беспроводных сигналов в оптические. По словам исследователей, чип 6G может работать в диапазоне частот от 0,5 до 115 ГГц, включая микроволновый, миллиметровый и терагерцовый диапазоны. Широкий частотный диапазон – это одно из главных отличий от технологии 5G, которая работает в более ограниченном диапазоне.

