В Украине официально запустили 5G: кому уже доступен быстрый мобильный интернет

В Украине стартовал пилотный проект по запуску 5G. Первым городом, где заработала технология, стал Львов, где уже построено более 20 базовых станций 5G.

Пилотный 5G во Львове поможет отработать все технические моменты перед национальным запуском. Основным преимуществом 5G является скорость передачи данных, которая составляет около 500 Мбит/с на абонента, отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Сообщается, что после согласований с Генеральным штабом ВСУ и успешного тестирования технологию масштабируют по всей Украине. В январе 5G заработает в Бородянке, в феврале — в Харькове, а затем и в других городах Украины.

По словам Федорова, полноценный запуск 5G планировался еще в 2022 году, однако из-за полномасштабной войны он был отложен. Несмотря на это, совместными усилиями государства, бизнеса и военных в Украине стартовал пилот 5G.

Відео дня

"Пока враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, мы продолжаем модернизировать и строить Украину на базе самых современных технологий. Запуск пилота 5G — четкий сигнал миру, что Украина движется к будущему", — подчеркнул глав Минцифры.

Вырастут ли тарифы с запуском технологии 5G

Запуск 5G не означает автоматического роста цен. Так, СЕО компании "Киевстар" Александр Комаров сообщил, что для абонентов, которые пользуются 5G, сохраняются условия их нынешнего тарифного плана.

СЕО lifecell Михаил Шелемба заявил, что тарифы будут оставаться неизменными на этапе тестирования. Абоненты Vodafone также будут пользоваться 5G в рамках своих 4G-тарифов без доплат.

"Мы рассматриваем 5G как эволюцию, а не как "премиум"-услугу. В перспективе специальные предложения могут появиться для бизнеса или специфических потребностей, где нужна сверхвысокая скорость", — сказала СЕО Vodafone Ольга Устинова.

Как 5G повлияет на мобильный интернет

По словам Александра Комарова, во время тестирований, предшествовавших запуску во Львове, максимальный показатель скорости загрузки в 5G-сети Киевстар превысил 2,4 Гбит/с. В реальных городских условиях показатели могут отличаться, однако более высокая скорость передачи данных — это одно из ключевых преимуществ 5G.

"Если 4G можно сравнить с обычной дорогой, то 5G — это как многополосная скоростная магистраль, по которой могут одновременно ездить гораздо больше авто, без пробок и с более высокой скоростью", — пояснил СЕО компании "Киевстар".

Важно

5G останется в прошлом: ученые создали новый чип, который работает в 500 раз быстрее

Как отмечает Ольга Устинова, 5G предлагает более высокую пропускную способность и меньшую задержку, что ощутимо скажется на видеозвонках, онлайн-играх и облачных приложениях. Она также подчеркнула важность стабильного интернета, особенно для служб экстренного реагирования и критической инфраструктуры.

"Пиковые скорости могут превышать 1 Гбит/с, а средние будут составлять 600-800 Мбит/с. Это позволит без задержек пользоваться облачными сервисами, VR/AR, загружать большие файлы. Для бизнеса это возможность развивать IoT-экосистемы и решения, требующие мгновенной передачи данных", — добавил представитель lifecell.

Будет ли работать 5G во время отключений света

Александр Комаров рассказал, что базовые станции 5G во Львове обеспечены резервным питанием от аккумуляторов, способным обеспечить до 10 часов автономной работы. Часть станций оснащены стационарными генераторами, а к другим в случае необходимости планируют подключать мобильные.

Критические узлы Vodafone также оборудованы автономным питанием. По словам Ольги Устиновой приоритетом являются больницы и службы спасения.

Что касается lifecell, Михаил Шелемба отметил, что все будет зависеть от запаса резервного питания, продолжительности и природы отключений, загруженности и других факторов. Поскольку 5G потребляет больше энергии, приоритетом будет оставаться стабильная работа базовой сети связи.

Напомним, компания Qualcomm сообщила, что будет готова к выпуску устройств 6G до конца 2028 года.

Фокус также сообщал, что в Японии разработали антенну, которая может превратить стеклянные окна в вышки 5G.