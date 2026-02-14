Третє місто в Україні запустило 5G: молодята одружилися в застосунку "Дія" (фото)

У Харкові відбулося тестування зв'язку нового покоління 5G. Таку можливість отримала закохана пара, яка одружилися онлайн.

Уже в третьому місті в України запустили тестові випробування зв'язку нового покоління. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Подія сталася 14 лютого, в День закоханих. Владислав і Катерина сказали "Так!" у застосунку "Дія" на 5G-швидкості, ставши, як зазначається, "найінноваційнішою родиною України".

У міністерстві наголосили, що майбутнє вмикається всього за 30 км від кордону з Росію, яка намагається зупинити життя.

Урочистий момент

У Харківській міській раді уточнили, що шлюб з використанням швидкісного інтернету зареєструвала пара переселенців з Луганщини, яка проживає в Харкові.

Наразі сучасний мобільний зв'язок функціонує на частині пл. Свободи.

Міський голова Ігор Терехов, який узяв участь у шлюбних урочистостях, наголосив на важливості впровадження сучасних технологій мобільного зв’язку в прифронтовому місті та пообіцяв надалі їх розвивати.

Молодята та міський голова Харкова Ігор Терехов Фото: соцмережi

Нагадаємо, першим містом, де запрацювала технологія 5G, став Львів. У місті вже збудовано понад 20 базових станцій. Про появу технології 5G у Львові в соцмережах почали повідомляти в середині липня 2025 року. Тоді також вперше протестували сумісність 5G з військовим обладнанням.

Наприкінці січня до технології 5G приєдналося селище Бородянка Бучанського району Київської області.