4G LTE и 5G: все видели эти надписи на телефоне, но в чем же разница

Чаще всего пользователи не обращают внимания на значок LTE или LTE+ в верхней части строки состояния на экране телефона. Но иногда становится интересно, что значат эти буквы.

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Ваш телефон устанавливает канал передачи данных с вашим оператором, а также дает подсказку о скоростях этого соединения, поясняет androidauthority.com. Если символ LTE отображается, то это значит, что телефон подключен к сети и позволяет получать доступ к Интернету на достаточной скорости для большинства задач.

Что такое LTE

«LTE» расшифровывается как Long Term Evolution. Это стандарт для технологий сотовой связи между 3G и 4G. Он обеспечивает скорости выше, чем 3G, но потенциала настоящего 4G не достигает.

Хотя LTE часто используется как синоним 4G, на самом деле это не совсем одно и то же. LTE все же отстает от настоящего 4G, однако он все равно для большинства задач.

То есть, когда вы видите значок LTE на своем телефоне, это означает, что ваш телефон подключен к сети LTE вашего оператора и вы можете ожидать скорости загрузки до 100 Мбит/с и скорости загрузки до 50 Мбит/с.

А если на вашем телефоне отображается значок LTE+, (другие варианты – LTE-A или 5GE), то вы можете рассчитывать на 10-кратное увеличение этих скоростей, до 1000 Мбит/с для загрузок и до 500 Мбит/с для выгрузок.

Скорость интернета на телефоне (скриншот) Фото: androidauthority.com

Чем отличаются 4G LTE и 5G

Тут все довольно просто: 5G гораздо быстрее, чем 4G. Например, средняя скорость передачи данных для клиентов 4G LTE составит около 30 Мбит/с, а минимальная скорость для клиентов 5G – более 50 Мбит/с. Клиенты 4G привыкнут к задержке в 50 мс и более, в то время как пользователи 5G могут получить задержку менее 10 мс.

Возникает резонный вопрос – тогда почему символ LTE отображается даже на телефоне 5G. На это есть несколько причин.

Во-первых, вы можете находиться в регионе, где покрытие 5G недоступно. У 5G все еще есть проблемы с покрытием, особенно в сельской местности и менее застроенных районах. В таких случаях ваш телефон переходит на 4G или LTE.

Во-вторых, ваш оператор может предоставлять 5G как услугу, но если вы на нее не подписаны, то она вам и не предоставляется. Так что лучше уточнить этот вопрос у самого оператора.

В-третьих, на вашем телефоне может быть отключена настройка 5G. Дело в том, что G потребляет много заряда батареи, и с этим надо быть осторожным. Некоторые телефоны отключают 5G, когда батарея разряжена, и переходят в режимы экономии заряда батареи. Поэтому убедитесь, что в настройках вашего телефона включена функция 5G, и вы не находитесь в режиме энергосбережения.

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