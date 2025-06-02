Важный совет для владельцев iPhone: что делать, если телефон перегрелся на солнце

Лето – сезон отпусков и активного отдыха. Но если вы собираетесь на природу, помните, что iPhone нельзя оставлять надолго под лучами солнца.

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Об этом пишет slashgear.com.

Издание отмечает, что смартфоны Apple могут выдерживать только определенный уровень тепла. А во время похода или поездки люди вполне могут забыть в машине телефон, на котором в дороге слушали музыку, или оставить смартфон на солнце, когда сами позагорали и пошли купаться.

Что будет с iPhone, если забыть его на солнце

iPhone предназначены для работы в условиях окружающей температуры от 0º до 35º C и могут храниться при температуре от -20º до 45º C). Как только ваше устройство обнаруживает, что уровень окружающего тепла превышает этот безопасный диапазон — например, когда вы оставляете смартфон на солнце слишком долго — оно попытается отрегулировать свою внутреннюю температуру. Это помогает предотвратить перегрев телефона и повреждение внутренних компонентов.

В результате этого процесса терморегуляции iPhone больше не будет работать так, как обычно, по крайней мере временно. Он может сократить некоторые функции, такие как переключение сотовой связи в режим низкого энергопотребления, замедление процессов приложений и снижение частоты кадров. Другие функции, включая зарядку, яркость экрана и камеру, могут быть полностью отключены.

Когда температура становится слишком высокой для iPhone, вы можете увидеть на экране всплывающее предупреждение о температуре. На нем отображается значок термометра и сообщение «iPhone необходимо остудить, прежде чем вы сможете его использовать». Это означает, что вы временно не можете использовать свое устройство – разве что для совершения экстренных вызовов.

iPhone перегрелся – что делать

Прежде всего, нужно немедленно убрать телефон в тень. Затем его лучше выключить и оставить на некоторое время в прохладном месте пока он не вернется к своей нормальной температуре. Отметим, что этот период может занять от нескольких минут до нескольких часов.

Также Фокус писал, что делать, если на экране iPhone появилась черная точка. Это зависит от местоположения неприятной точки – например, если вы наблюдаете ее рядом с Dynamic Island, то можно не волноваться.

Ранее стало известно, как можно зарядить iPhone, если зарядки нет под рукой. Если вы забыли зарядку, то можно воспользоваться внешним аккумулятором, другим телефоном, (если он поддерживает обратную зарядку), зарядным устройством от MacBook или Qi-устройством (так как большинство iPhone поддерживают беспроводную зарядку).