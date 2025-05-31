Что делать, если вдруг на экране новенького iPhone появилась черная точка

Если черная точка появилась рядом с Dynamic Island на iPhone, не стоит волноваться — в iOS 18.4 для этого есть новая причина.

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Об этом пишет slashgear.com.

Откуда берутся разные точки на iPhone

В iOS 18 Apple представила массу новых функций, от визуального интеллекта и интеграции ChatGPT до настраиваемых параметров главного экрана и центра управления. Однако после каждого крупного обновления, такого как iOS 17 или iOS 18, Apple обычно выпускает небольшие обновления, такие как iOS 18.1, iOS 18.2, iOS 18.3 и так далее. Эти обновления не только исправляют мелкие ошибки и повышают производительность, но и добавляют новые тонкие функции, которые могут не сразу привлечь внимание. Например, если вы недавно обновились до iOS 18.4, вы могли заметить маленькую черную точку справа от Dynamic Island на iPhone. Но что это на самом деле означает? Не волнуйтесь, это не битый пиксель и не проблема с оборудованием.

Если вы уже некоторое время пользуетесь iPhone, вы, вероятно, знакомы с этими зелеными и оранжевыми точками, которые появляются в верхней части экрана. Они были впервые представлены в iOS 14, и принцип их работы довольно прост: когда приложение использует камеру, вверху появляется зеленая точка. Аналогично, когда приложение использует микрофон, вы увидите оранжевую точку. В iOS 18.4 мало что изменилось, за исключением того, что эти зеленые и оранжевые точки теперь имеют черный фон, что делает их более заметными.

Можно ли удалить черную точку со своего iPhone?

Обычно индикаторы конфиденциальности (зеленые и оранжевые точки) на iPhone отображаются внутри Dynamic Island на поддерживаемых моделях. Однако, когда Dynamic Island используется для отображения Live Activity, эти индикаторы ранее смещались в верхний правый угол экрана.

В iOS 18.4 Apple подправила это: индикаторы конфиденциальности теперь отображаются сразу за Dynamic Island на черном фоне, а не сдвинуты в крайнее правое положение. Проще говоря, когда Dynamic Island неактивен, индикаторы отображаются внутри него; когда он показывает Live Activity, индикатор отображается рядом с ним для лучшей видимости.

После того, как вы закроете приложения с помощью камеры или микрофона, черная точка также должна исчезнуть. Однако, если этого не произошло, вы можете попробовать перезагрузить iPhone. Для этого нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и боковые кнопки вместе, затем проведите вправо по ползунку, чтобы выключить iPhone. После того, как он выключится, нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока на экране не появится логотип Apple. После этого черная точка должна исчезнуть.

Что такое Dynamic Island

Dynamic Island – это элемент интерфейса, который заменяет традиционную "челку" на моделях iPhone 14 Pro и iPhone 15. Это интерактивная зона в верхней части экрана, которая отображает информацию о различных процессах и уведомлениях, таких как играющий музыкальный трек, прогресс загрузки, входящий звонок, режим "Не беспокоить" и многое другое.

Dynamic Island выполняет следующие функции:

Отображает статус активных приложений, таких как таймер, навигация, музыкальный плеер, и оповещения о низком заряде батареи или подключении наушников.

Управление уведомлениями:

Показывает уведомления о звонках, сообщениях и других событиях, позволяя быстро отвечать или управлять ими.

Имитация функционального выреза:

Скрывает датчики Face ID и фронтальную камеру, позволяя использовать эту зону для различных целей.

Ранее мы писали, что любой телефон Android лучше, чем iPhone. Споры между поклонниками iPhone и Android насчет того, какой телефон лучше, могут продолжаться вечно. Однако есть моменты, по которым Android превосходит всех, – даже таких сильных конкурентов, как смартфоны Apple.