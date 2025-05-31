Що робити, якщо раптом на екрані новенького iPhone з'явилася чорна крапка

Якщо чорна крапка з'явилася поруч із Dynamic Island на iPhone, не варто хвилюватися — в iOS 18.4 для цього є нова причина.

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Про це пише slashgear.com.

Звідки беруться різні точки на iPhone

В iOS 18 Apple представила масу нових функцій, від візуального інтелекту та інтеграції ChatGPT до параметрів головного екрана і центру управління, які можна налаштувати. Однак після кожного великого оновлення, такого як iOS 17 або iOS 18, Apple зазвичай випускає невеликі оновлення, такі як iOS 18.1, iOS 18.2, iOS 18.3 і так далі. Ці оновлення не тільки виправляють дрібні помилки і підвищують продуктивність, а й додають нові тонкі функції, які можуть не відразу привернути увагу. Наприклад, якщо ви нещодавно оновилися до iOS 18.4, ви могли помітити маленьку чорну крапку праворуч від Dynamic Island на iPhone. Але що це насправді означає? Не хвилюйтеся, це не битий піксель і не проблема з обладнанням.

Якщо ви вже деякий час користуєтеся iPhone, ви, ймовірно, знайомі з цими зеленими і помаранчевими крапками, які з'являються у верхній частині екрана. Вони були вперше представлені в iOS 14, і принцип їхньої роботи досить простий: коли застосунок використовує камеру, вгорі з'являється зелена крапка. Аналогічно, коли додаток використовує мікрофон, ви побачите помаранчеву крапку. В iOS 18.4 мало що змінилося, за винятком того, що ці зелені та помаранчеві точки тепер мають чорне тло, що робить їх більш помітними.

Чи можна видалити чорну крапку зі свого iPhone?

Зазвичай індикатори конфіденційності (зелені та помаранчеві точки) на iPhone відображаються всередині Dynamic Island на підтримуваних моделях. Однак, коли Dynamic Island використовується для відображення Live Activity, ці індикатори раніше зміщувалися у верхній правий кут екрана.

В iOS 18.4 Apple підправила це: індикатори конфіденційності тепер відображаються відразу за Dynamic Island на чорному тлі, а не зрушені в крайнє праве положення. Простіше кажучи, коли Dynamic Island неактивний, індикатори відображаються всередині нього; коли він показує Live Activity, індикатор відображається поруч із ним для кращої видимості.

Після того, як ви закриєте додатки за допомогою камери або мікрофона, чорна крапка також повинна зникнути. Однак, якщо цього не сталося, ви можете спробувати перезавантажити iPhone. Для цього натисніть і утримуйте кнопку зменшення гучності та бічні кнопки разом, потім проведіть вправо повзунком, щоб вимкнути iPhone. Після того, як він вимкнеться, натисніть і утримуйте бічну кнопку, поки на екрані не з'явиться логотип Apple. Після цього чорна крапка має зникнути.

Що таке Dynamic Island

Dynamic Island — це елемент інтерфейсу, який замінює традиційний "чубчик" на моделях iPhone 14 Pro і iPhone 15. Це інтерактивна зона у верхній частині екрана, яка відображає інформацію про різні процеси та сповіщення, як-от музичний трек, що грає, прогрес завантаження, вхідний дзвінок, режим "Не турбувати" і багато іншого.

Dynamic Island виконує такі функції:

Відображає статус активних додатків, як-от таймер, навігація, музичний плеєр, і сповіщення про низький заряд батареї або під'єднання навушників.

Керування сповіщеннями:

Показує повідомлення про дзвінки, повідомлення та інші події, даючи змогу швидко відповідати або керувати ними.

Імітація функціонального вирізу:

Приховує датчики Face ID і фронтальну камеру, даючи змогу використовувати цю зону для різних цілей.

Раніше ми писали, що будь-який телефон Android кращий, ніж iPhone. Суперечки між шанувальниками iPhone і Android щодо того, який телефон кращий, можуть тривати вічно. Однак є моменти, за якими Android перевершує всіх, — навіть таких сильних конкурентів, як смартфони Apple.