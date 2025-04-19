Мільйони власників iPhone мають негайно оновити смартфони: що їм загрожує

Власникам iPhone рекомендують зайти в налаштування і завантажити виправлення для iOS 18.4.1 і iPadOS 18.4.1.

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Про це пише видання thesun.co.uk.

Компанія Apple днями попередила мільйони власників iPhone про складну кібератаку проти "конкретних цільових осіб". Технічний гігант закликав клієнтів негайно оновити свої пристрої, щоб не стати жертвою.

У користувачів iPhone і iPad з увімкненими автоматичними оновленнями виправлення має бути вже встановлено. Усім іншим потрібно буде зайти у свої налаштування і завантажити виправлення для iOS 18.4.1 і iPadOS 18.4.1.

Які iPhone можуть постраждати від кібератак

Кібератака торкнулася десятків продуктів Apple, включно з такими:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го покоління)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3-го покоління)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Оновлення безпеки Apple під назвою iOS 18.4.1 усуває дві кібервразливості. Одна з них могла дозволити шкідливому ПЗ поширюватися через підозрілий медіафайл, за словами Адама Бойнтона, старшого менеджера зі стратегії кібербезпеки компанії Jamf.

Сільвен Кортес, віце-президент зі стратегії в Hackuity, зазначив, що медіафайл може впроваджувати шкідливе ПЗ через "аудіопотік": "Для окремих користувачів і корпоративних середовищ швидке встановлення iOS 18.4.1 не просто рекомендується, воно необхідне".

Друга вразливість давала змогу хакерам отримувати доступ до пам'яті iPhone жертви.

Бойнтон додав: "Той факт, що ці дві вразливості надзвичайно складні в експлуатації, пояснює, чому Apple спостерігала лише атаки проти конкретних цільових осіб. Однак обмежений масштаб цих атак не повинен утримувати користувачів від своєчасного оновлення своїх пристроїв".

Раніше ми писали, що повідомлення перестануть працювати на iPhone. Користувачів WhatsApp попереджають про необхідність перевірити свої телефони перед серйозною зміною наступного місяця.