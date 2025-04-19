Мільйони власників iPhone мають негайно оновити смартфони: що їм загрожує
Власникам iPhone рекомендують зайти в налаштування і завантажити виправлення для iOS 18.4.1 і iPadOS 18.4.1.
Про це пише видання thesun.co.uk.
Компанія Apple днями попередила мільйони власників iPhone про складну кібератаку проти "конкретних цільових осіб". Технічний гігант закликав клієнтів негайно оновити свої пристрої, щоб не стати жертвою.
У користувачів iPhone і iPad з увімкненими автоматичними оновленнями виправлення має бути вже встановлено. Усім іншим потрібно буде зайти у свої налаштування і завантажити виправлення для iOS 18.4.1 і iPadOS 18.4.1.
Які iPhone можуть постраждати від кібератак
Кібератака торкнулася десятків продуктів Apple, включно з такими:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го покоління)
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3-го покоління)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
Оновлення безпеки Apple під назвою iOS 18.4.1 усуває дві кібервразливості. Одна з них могла дозволити шкідливому ПЗ поширюватися через підозрілий медіафайл, за словами Адама Бойнтона, старшого менеджера зі стратегії кібербезпеки компанії Jamf.
Сільвен Кортес, віце-президент зі стратегії в Hackuity, зазначив, що медіафайл може впроваджувати шкідливе ПЗ через "аудіопотік": "Для окремих користувачів і корпоративних середовищ швидке встановлення iOS 18.4.1 не просто рекомендується, воно необхідне".
Друга вразливість давала змогу хакерам отримувати доступ до пам'яті iPhone жертви.
Бойнтон додав: "Той факт, що ці дві вразливості надзвичайно складні в експлуатації, пояснює, чому Apple спостерігала лише атаки проти конкретних цільових осіб. Однак обмежений масштаб цих атак не повинен утримувати користувачів від своєчасного оновлення своїх пристроїв".
Раніше ми писали, що повідомлення перестануть працювати на iPhone. Користувачів WhatsApp попереджають про необхідність перевірити свої телефони перед серйозною зміною наступного місяця.