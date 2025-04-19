Миллионы владельцев iPhone должны немедленно обновить смартфоны: что им грозит
Владельцам iPhone рекомендуют зайти в настройки и загрузить исправления для iOS 18.4.1 и iPadOS 18.4.1.
Об этом пишет издание thesun.co.uk.
Компания Apple на днях предупредила миллионы владельцев iPhone о сложной кибератаке против "конкретных целевых лиц". Технический гигант призвал клиентов немедленно обновить свои устройства, чтобы не стать жертвой.
У пользователей iPhone и iPad с включенными автоматическими обновлениями исправление должно быть уже установлено. Всем остальным нужно будет зайти в свои настройки и загрузить исправления для iOS 18.4.1 и iPadOS 18.4.1.
Какие iPhone могут пострадать от кибератак
Кибератака затронула десятки продуктов Apple, включая следующие:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го поколения)
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3-го поколения)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
Обновление безопасности Apple под названием iOS 18.4.1 устраняет две киберуязвимости. Одна из них могла позволить вредоносному ПО распространяться через подозрительный медиафайл, по словам Адама Бойнтона, старшего менеджера по стратегии кибербезопасности компании Jamf.
Сильвен Кортес, вице-президент по стратегии в Hackuity, отметил, что медиафайл может внедрять вредоносное ПО через "аудиопоток": "Для отдельных пользователей и корпоративных сред быстрая установка iOS 18.4.1 не просто рекомендуется, она необходима".
Вторая уязвимость позволяла хакерам получать доступ к памяти iPhone жертвы.
Бойнтон добавил: "Тот факт, что эти две уязвимости чрезвычайно сложны в эксплуатации, объясняет, почему Apple наблюдала только атаки против конкретных целевых лиц. Однако ограниченный масштаб этих атак не должен удерживать пользователей от своевременного обновления своих устройств".
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