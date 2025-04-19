Миллионы владельцев iPhone должны немедленно обновить смартфоны: что им грозит

Владельцам iPhone рекомендуют зайти в настройки и загрузить исправления для iOS 18.4.1 и iPadOS 18.4.1.

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Об этом пишет издание thesun.co.uk.

Компания Apple на днях предупредила миллионы владельцев iPhone о сложной кибератаке против "конкретных целевых лиц". Технический гигант призвал клиентов немедленно обновить свои устройства, чтобы не стать жертвой.

У пользователей iPhone и iPad с включенными автоматическими обновлениями исправление должно быть уже установлено. Всем остальным нужно будет зайти в свои настройки и загрузить исправления для iOS 18.4.1 и iPadOS 18.4.1.

Какие iPhone могут пострадать от кибератак

Кибератака затронула десятки продуктов Apple, включая следующие:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3-го поколения)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Обновление безопасности Apple под названием iOS 18.4.1 устраняет две киберуязвимости. Одна из них могла позволить вредоносному ПО распространяться через подозрительный медиафайл, по словам Адама Бойнтона, старшего менеджера по стратегии кибербезопасности компании Jamf.

Сильвен Кортес, вице-президент по стратегии в Hackuity, отметил, что медиафайл может внедрять вредоносное ПО через "аудиопоток": "Для отдельных пользователей и корпоративных сред быстрая установка iOS 18.4.1 не просто рекомендуется, она необходима".

Вторая уязвимость позволяла хакерам получать доступ к памяти iPhone жертвы.

Бойнтон добавил: "Тот факт, что эти две уязвимости чрезвычайно сложны в эксплуатации, объясняет, почему Apple наблюдала только атаки против конкретных целевых лиц. Однако ограниченный масштаб этих атак не должен удерживать пользователей от своевременного обновления своих устройств".

Ранее мы писали, что сообщения перестанут работать на iPhone. Пользователей WhatsApp предупреждают о необходимости проверить свои телефоны перед серьезным изменением в следующем месяце.