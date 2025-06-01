Как можно зарядить iPhone, если зарядки нет под рукой: 4 верных способа и 1 неработающий

Можно заряжать iPhone и Apple Watch по беспроводной сети, поэтому кажется логичным, что вы сможете использовать зарядное устройство часов на своем телефоне. Работает ли это на самом деле?

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Ответ дали эксперты издания slashgear.com.

Если вы вдруг забыли взять с собой зарядное устройство, есть несколько вариантов, чтобы напитать смартфон. Так, можно использовать:

внешний аккумулятор,

другой телефон, поддерживающий обратную зарядку,

зарядное устройство от MacBook,

Qi-устройство (большинство iPhone поддерживают беспроводную зарядку).

Но что, если у вас есть только зарядное устройство Apple Watch?

Если вы когда-либо пытались прикрепить зарядное устройство Apple Watch к своему iPhone, вероятно, замечали, что оно бездействует. Это потому, что смарт-часы и телефон используют разные стандарты беспроводной зарядки. В таком случае, вам придется либо носить отдельные кабели для зарядки для iPhone и Apple Watch, либо взять одну из станций зарядки iPhone 3-в-1, которые позволяют заряжать оба устройства одновременно.

Почему невозможно зарядить iPhone с помощью устройства Apple Watch

iPhone поддерживает Qi, универсальный стандарт беспроводной зарядки, используемый большинством смартфонов. Apple Watch не поддерживают этот стандарт Qi, хотя и использует похожий принцип зарядки. Конфигурация катушек отличается, поэтому беспроводное зарядное устройство iPhone не будет работать с Apple Watch.

Если есть iPhone, который поддерживает обратную зарядку, например iPhone 15 или новее, вы можете зарядить свои Apple Watch с его помощью, но не по беспроводной сети. Вам просто нужно подключить кабель Apple Watch Magnetic Fast Charger to USB-C к смартфону, а затем положить Apple Watch на зарядный диск.

Если iPhone нуждается в зарядке, а под рукой зарядного устройства Apple нет, придется проявить креативность и поискать другие способы его зарядки. Другой вариант — включить режим низкого энергопотребления и использовать другие приемы экономии заряда батареи, чтобы смартфон прослужил немного дольше.

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