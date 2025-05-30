Apple наконец-то догонит Samsung: что важного случится с батареей iPhone

Обновление операционной системы Apple уже успело заинтриговать своим названием – мол, вместо iOS 19 будет сразу iOS 26. Но это не единственный сюрприз – похоже, пользователи iPhone наконец-то получат возможность посмотреть, сколько времени осталось до полной зарядки смартфона.

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Об этом сообщает tomsguide.com.

Как отмечает издание, вообще-то это не новая функция для смартфонов в целом. Например, телефоны Google Pixel уже давно показывают на экране блокировки оставшееся время заряда. Но у владельцев iPhone такой опции раньше не было.

Сейчас, когда вы смотрите на экран iPhone во время зарядки, вы видите процент заряда. Это, конечно, хорошо, но бывает, что вы спешите и хотели бы знать точно, через какое время ваш телефон зарядится, а по процентам заряда этого понять нельзя.

Ранее в этом месяце в Bloomberg вышел отчет обозревателя Марка Гурмана. Поначалу отчет не вызвал большого внимания, однако там, среди прочего, Гурман сообщил, что у iPhone появится «индикатор на экране блокировки, показывающий, сколько времени потребуется для зарядки».

Конечно, такая новость меркнет на фоне более масштабных анонсов – например, изменения визуала новой версии iOS – но это в любом случае будет и полезной, и приятной функцией, подытоживает издание.

Ранее Фокус писал про топ-5 новых функций iOS, которые порадуют пользователей. Среди таких функций назывались усовершенствованный ИИ, новое приложение для камеры, существенное обновление приложения «Здоровье». Напомним также, что обновление iOS выйдет в июне этого года.

Кроме того, осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Он уже впечатляет дизайном – обещают, что это будет самый тонкий гаджет в истории компании. Но похоже, что ради привлекательного внешнего вида пришлось пожертвовать производительностью. Ходят слухи, что батарея у нового iPhone будет довольно слабая, и что поэтому смартфон придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.

Также стало известно, что продлить жизнь аккумулятора Phone помогут три настройки. Чтобы батарея работала дольше, понадобится отключить виджеты и вибрацию клавиатуры, а также уменьшить движение пользовательского интерфейса,