Apple нарешті наздожене Samsung: що важливого трапиться з батареєю iPhone

Оновлення операційної системи Apple вже встигло заінтригувати своєю назвою — мовляв, замість iOS 19 буде відразу iOS 26. Але це не єдиний сюрприз — схоже, користувачі iPhone нарешті отримають можливість подивитися, скільки часу залишилося до повного заряду смартфона.

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Про це повідомляє tomsguide.com.

Як зазначає видання, взагалі-то це не нова функція для смартфонів загалом. Наприклад, телефони Google Pixel уже давно показують на екрані блокування час заряду, що залишився. Але у власників iPhone такої опції раніше не було.

Зараз, коли ви дивитеся на екран iPhone під час заряджання, ви бачите відсоток заряду. Це, звісно, добре, але буває, що ви поспішаєте і хотіли б знати точно, через який час ваш телефон зарядиться, а за відсотками заряду цього зрозуміти не можна.

Раніше цього місяця в Bloomberg вийшов звіт оглядача Марка Гурмана. Спочатку звіт не привернув великої уваги, проте там, зокрема, Гурман повідомив, що в iPhone з'явиться "індикатор на екрані блокування, що показує, скільки часу буде потрібно для заряджання".

Звісно, така новина тьмяніє на тлі масштабніших анонсів — наприклад, зміни візуалу нової версії iOS — але це в будь-якому разі буде і корисною, і приємною функцією, підсумовує видання.

Раніше Фокус писав про топ 5 нових функцій iOS, які порадують користувачів. Серед таких функцій називалися вдосконалений ШІ, новий застосунок для камери, суттєве оновлення застосунку "Здоров'я". Нагадаємо також, що оновлення iOS вийде в червні цього року.

Крім того, восени цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Він уже дивує дизайном — обіцяють, що це буде найтонший гаджет в історії компанії. Але схоже, що заради привабливого зовнішнього вигляду довелося пожертвувати продуктивністю. Ходять чутки, що батарея у нового iPhone буде доволі слабка, і що через це смартфон доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.

Також стало відомо, що продовжити життя акумулятора iPhone допоможуть три налаштування. Щоб батарея працювала довше, знадобиться вимкнути віджети і вібрацію клавіатури, а також зменшити рух користувацького інтерфейсу.